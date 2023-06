Unbekannter schneidet Kurve - Motorradfahrerin (21) fährt gegen Baum

Von: Anna Liebelt

Teilen

Die 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. © picture alliance/dpa | Stefan Puchner (Symbolbild)

Ein bisher unbekannter Autofahrer schnitt am Donnerstag, 15. Juni, eine Kurve in Pullach. Die ihm entgegenkommende 21-jährige Motorradfahrerin musste ausweichen und fuhr gegen einen Baum.

Pullach - Zu einem Unfall kam es am Donnerstag, 15. Juni, in Pullach. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 21-jährige Frau aus München mit ihrer Kawasaki gegen 15.30 Uhr auf der Großhesseloherstraße in Pullach. in Richtung München. Auf Höhe der Abzweigung Höller Berg schnitt ein ihr entgegenkommender bisher unbekannter Autofahrer die Kurve.

Motorradfahrerin muss ausweichen und fährt gegen Baum

Um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, richtete die 21-Jährige ihr Motorrad in der Kurve auf. Bei dem Ausweichmanöver verlor sie laut Polizei jedoch die Kontrolle über ihre Kawasaki und driftete nach rechts vom Fahrbahnrand ab, direkt gegen einen Baum. Dabei zog sich die Münchnerin leichte Schürfwunden sowie Prellungen zu.

Unbekannter Autofahrer fährt einfach weiter

Der unfallverursachende Autofahrer fuhr unbehelligt weiter. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben. Laut den Beamten handelt es sich bei dem Pkw um einen dunklen Wagen. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf rund 2000 Euro.