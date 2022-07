Zoff um United Initiators: FDP-Gemeinderat schaltet Rechtsaufsicht ein

Die Tinte auf dem Städtebaulichen Vertrag, den die Gemeinde Pullach parallel zum Bauleitverfahren mit United Initiators geschlossen hat, ist noch nicht getrocknet – da wird das Papier auch schon massiv infrage gestellt. FDP-Gemeinderat Alexander Betz, der selbst Jurist ist, hat das Verhandlungsergebnis wegen „formalrechtlicher Bedenken“ der Rechtsaufsicht im Landratsamt vorgelegt.

Pullach - In einer Erklärung schreibt Betz, der Vertrag komme inhaltlich „einer Kapitulation der Gemeinde“ gleich. Sein Haupt-Kritikpunkt ist jedoch, dass Haupteigentümer der meisten Grundstücke auf dem Firmenareal das Unternehmen Bayern Acquisition LLC mit Sitz im US-Bundesstaat Delaware ist und damit Teile des Vertrags gar nicht rechtswirksam seien. Diese Befürchtung, sagt wiederum sein Gemeinderatskollege Andreas Most (Pullach Plus), der als Zweiter Bürgermeister an allen 37 Verhandlungsrunden beteiligt war und die Verhandlungen auch teils für die Gemeinde führte, sei zwar nachvollziehbar, aber unberechtigt.

Herr Most, was wäre denn, wenn sich rausstellen würde, dass etwa die Fläche, auf die der Isartaler Tisch umziehen soll, der Firma aus Delaware gehört?

Die Eigentumsverhältnisse auf dem Areal sind irrelevant. Andreas Rutsch, unser Vertragspartner, ist der alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer aller Tochtergesellschaften von United. Sie würden ja auch nicht, wenn sie mit Linde was aushandeln wollen, alle Aktionäre mit einbinden.

Und was passiert, wenn Rutsch eines Tages aufhört oder wenn United verkauft wird?

Das Gerücht, dass United neue Eigentümer bekommt, kenne ich auch. Aber auch das ist für uns nicht von Bedeutung, denn der Vertrag ist für potenziell nachfolgende Gesellschafter ebenso rechtsverbindlich.

Viele Kritiker monieren, United wolle mit Big Wings nur eins – nämlich „die Braut aufhübschen“ vor dem Verkauf. Hat sich Pullach über den Tisch ziehen lassen?

Überhaupt nicht, das hat ja nichts miteinander zu tun. Warum soll, rein theoretisch, United nicht verkaufen? Und es ist auch nicht illegitim, eine Braut zu hübschen. Der Städtebauliche Vertrag, von dem es mal hieß, er werde über 100 Seiten umfassen, ist nun 32 Seiten dick, inklusive Grundvereinbarung.

Nicht nur Alexander Betz ist enttäuscht vom Inhalt, auch andere Gemeinderäte quer durch die Fraktionen hätten sich mehr erwartet.

Ich kann diese Kritik durchaus nachvollziehen. Auch wir hatten uns mit schärferen Formulierungen und verbindlicheren Inhalten an den Verhandlungstisch gesetzt. Aber wir sind nun mal nicht mit allem durchgekommen. Die Alternative wäre gewesen, keinen Vertrag zu haben, dann hätten wir nicht mehr erreicht, sondern weniger.

Gemeinderat Betz sagt, das Argument, die Alternative zu diesem Vertrag sei eben kein Vertrag gewesen, sei ein „Eingeständnis der Hilflosigkeit“.

Die Behauptung ist anmaßend, Betz hat an den Verhandlungen nicht teilgenommen. Auch wenn das Papier Schwächen enthält, wir haben viel erreicht!

Sie sagen, manche Vorgaben wurden bereits erfüllt und werden deshalb mit einem Satz im Vertrag abgehandelt. Zum Beispiel?

Die Umstellung auf Ökostrom ist zu hundert Prozent bereits vollzogen. Zur Geothermie findet sich eine bloße Absichtserklärung im Papier. Dass United vermutlich ab 2027 den Wärme-, vor allem aber den Kältebedarf über die IEP deckt, ist verbrieft, schließlich entsteht auch unsere Energiezentrale auf dem UI-Gelände. Mehr konnte darüber nicht aufgenommen werden in den Vertrag, weil das Ganze nicht die Gemeinde und United, sondern United und die IEP betrifft.

United ist der größte Emittent von Klimagasen in der Gemeinde. Welche Maßnahmen sieht der Vertrag vor, um die zu reduzieren?

Wichtig sind hier die Biofilter, die United einbauen muss und die wir künftig auch kontrollieren werden.

Und was unternimmt United gegen die Geruchsbelästigung, die immer wieder auftritt?

Das Emissionsthema liegt nicht zu 100 Prozent in der Hand der Gemeinde, zuständige Behörde ist das Landratsamt. Die Werksfeuerwehr ist ebenso Inhalt des Vertrags. Das kann nur heißen, dass die Feuerwehr momentan nicht gut aufgestellt ist. United hat rund um die Uhr acht Feuerwehrleute und einen Zugführer in Bereitschaft, kann dies im Moment aber nur durch Überstunden der Beteiligten gewährleisten. Das muss sich unserer Ansicht nach ändern.

Betz schreibt auch, man dürfe UI höchstens noch fünf Jahre Wasser aus den Hangquellen zu Kühlzwecken entnehmen lassen.

Es gibt diesbezüglichen einen gültigen Vertrag, der auf 30 Jahre läuft. Die Forderungen von Betz entsprächen einem Vertragsbruch.

Und wäre es wirklich möglich, wie Betz sagt, dass die Gemeinde United das Baurecht wieder entziehen könnte?Weil es zu lange nicht genutzt worden ist?

Das trifft meiner Ansicht nach nicht zu. United hat über die Jahre laufend Bauanträge gestellt, die wurden immer genehmigt. Wenn wir versuchen würden, das Baurecht einzuziehen, würden mit Sicherheit hohe Entschädigungsforderungen auf uns zukommen.