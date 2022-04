Landratsamt bestätigt: Macht keinen Sinn, Verfahren zu unterbrechen

United Initiators: Verein scheitert vor Gericht - Bürgerbegehren rückt in weite Ferne

Von: Andrea Kästle

So schnell wird es kein Bürgerbegehren gegen die Aus- und Umbaupläne des Chemiewerks United Initiators in Höllriegelskreuth geben. Der Verein „Schutz des Isartals“ ist ein weiteres Mal vor Gericht gescheitert in seinem Bestreben, die Expansion des Unternehmens zu stoppen.

Pullach - Mit Beschluss vom 22. März hat auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Ansinnen des Vereins, das laufende Bauleitverfahren einzufrieren, bis das Gericht über die Klage des Vereins gegen die Nichtzulassung des Bürgerbegehrens entschieden hat, zurückgewiesen. Der Beschluss ist unanfechtbar, der Verein kann damit nur noch hoffen, in der Hauptsache-Entscheidung Recht zu bekommen.

Bei der Bürgerinitiative dürfte die Enttäuschung groß sein, eine Stellungnahme war bis Redaktionsschluss von den Beteiligten nicht zu bekommen. Schon am 5. November 2021 hatte das Verwaltungsgericht München ihren Eilantrag, das Bürgerbegehren „Expansions-Stopp der Chemiefirma Peroxid/ United Initiators Pullach“ doch noch zuzulassen, abgelehnt. In seiner 34-seitigen Begründung war das Gericht im Wesentlichen dem gefolgt, was auch den Pullacher Gemeinderat am 27. Juli dazu bewogen hatte, das Begehren nicht zum Entscheid kommen zu lassen.

Fragestellung zu unbestimmt

Die Fragestellung, die beinhaltete, ob die Gemeinde Pullach „alle rechtlich zur Verfügung stehenden, sowie baurechtlichen und planungsrechtlichen Maßnahmen“ ergreifen solle, „um eine (weitere) Expansion der Chemiefirma United Initiators zu verhindern“, sei eben zu unbestimmt, fanden auch die Juristen. Was unter dem Begriff der (weiteren) Expansion zu verstehen sei, werde nicht klar definiert, auch die Begründung sei letztlich „defizitär und daher irreführend“.

Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund kommentierte die Gerichtsentscheidung am Dienstag so: „Damit ist auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof zu der Auffassung gekommen, dass die konkret gewählte Formulierung des Bürgerbegehrens nicht das für den Vollzug eines erfolgreichen Bürgerentscheids notwendige Mindestmaß an inhaltlicher Bestimmtheit aufweist.“

Bebauungspläne bis 20. April öffentlich einsehbar

Derweil hat die dritte öffentliche Auslegung der zwei Bebauungspläne, die die Gemeinde neu aufstellt, um an der Gestaltung des Areals mitwirken zu können, begonnen. Sie sind bis 20. April einsehbar.

Lokale Agenda blitzt mit Antrag im Gemeinderat ab

Die Lokale Agenda 21 hat sich im Laufe der Zeit bei dem Thema ebenso eingeschaltet in die Diskussion – und fungiert seither als eine Art Scharnier zwischen der kämpferischen Bürgerinitiative, die einen Ausbaustopp der Chemiefirma fordert, und der Gemeinde. Ihr Antrag, die erneute Auslegung der Bebauungspläne zurückzustellen, bis der städtebauliche Vertrag, den die Gemeinde parallel zum Bauleitverfahren mit dem Konzern ausarbeitet vorliegt, wurde im letzten Gemeinderat jedoch abgelehnt – ohne Diskussion.

„Es gibt einfach“, meinte nach der Sitzung Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund, „keinen Grund, das Auslegungsverfahren zu unterbrechen“. Im Vertrag würden Dinge geregelt, die nicht verfahrensersetzend sind, sondern eben verfahrensergänzend. Der Vertrag werde verschiedene Punkte verbindlich festlegen, etwa wie eine Höchstmenge dessen, was gelagert werden darf auf dem Riesenareal im Süden der Gemeinde. Gleichzeitig würden Rahmenbedingungen festgeschrieben, um die Energiepolitik und den Verkehr sowie den Artenschutz vor Ort zu klären. Darüber hinaus enthalte das Vertragswerk aber auch Grundvereinbarungen, die rechtlich über den Status von Absichtserklärungen nicht hinausgingen und die weitere Anliegen der Gemeinde beträfen. Etwa die Produktionsmenge von United.



Landratsamt bestätigt: Macht keinen Sinn, Verfahren zu unterbrechen

„Die Agenda“, meinte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund, „geht fehl, wenn sie meint, dass der städtebauliche Vertrag zusammen mit dem Bebauungsplan ausgelegt werden muss“. Auch das Landratsamt habe bestätigt, dass es keinen Sinn mache, das Verfahren zu unterbrechen – und dass das Verfahren auch nicht unterbrochen werden müsse. Aber natürlich, das wurde im Gemeinderat auch so beschlossen, werde der Vertrag dem Gemeinderat vor Unterzeichnung vorgelegt.

Peter Kloeber von der Agenda 21 zeigte sich nach der Sitzung enttäuscht, er meinte: „Eine Beteiligung der Öffentlichkeit sollte maximal transparent und rechtssicher durchgeführt werden. Wie sollen wir erneut eine qualifizierte Stellungnahme zum Bebauungsplan abgeben, wenn wir den städtebaulichen Vertrag als wesentlichen Bestandteil gar nicht kennen?“