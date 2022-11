Chemikalien in Kanalisation gelangt: Vorfall bei United Initiators wird erst jetzt bekannt

Chemiewerk am Isarhochufer: United Initiators © Andrea Kästle

Wie erst jetzt bekannt geworden ist, gab es Ende September bei United Initiators, der Chemiefirma in Höllriegelskreuth, einen Zwischenfall. Chemikalien waren in die Kanalisation gelangt.

Pullach - Der Vorfall ereignete sich bereits am 20. September. Demnach gab es wohl ein Problem in der Abwasserreinigungsanlage des Unternehmens. Mit dem Effekt, dass Chemikalien in die normale Kanalisation gelangt sind. „Die nachgewiesenen Stoffe wurden als toxisch eingestuft und waren auch geruchsintensiv“, berichtete im Gemeinderat jetzt Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne).

Schwankende Auslastung womöglich der Auslöser

„Zu keiner Zeit“ habe jedoch eine Gefährdung der Bevölkerung bestanden, auch die Umwelt sei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Behoben wurde das Ganze durch „Sofortmaßnahmen chemischer Art“, denen auch die Stadtentwässerung zustimmte. Grund für die Störung, sagte Unternehmenssprecher Maximilian Heller auf Nachfrage, seien „Lieferengpässe“, die eine „schwankende Auslastung unserer Produktionsanlagen“ zur Folge hatten. Die Abwasserreinigung war damit zeitweise überfordert.