„Das ist rechtswidrig“: Initiative wehrt sich gegen Rücknahme des Bürgerbegehrens in Pullach

Von: Andrea Kästle

Eingang zum Firmengelände von United Initiators. © Andrea Kästle

Das Gerangel um das Bürgerbegehren gegen die Um- und Ausbaupläne der Pullacher Chemiefirma United Initiators geht weiter. Die Bürgerinitiative hält die Rücknahme des Begehrens für rechtswidrig und hat einen Anwalt eingeschaltet.

Pullach - Nachdem der Ferienausschuss des Gemeinderats die ursprünglich beschlossene Zulässigkeit dieses Begehrens wieder zurückgenommen hat, erklärte jetzt in einer Stellungnahme der Rechtsanwalt der Bürgerinitiative, Maximilian Stanglmeier, dass genau diese Rücknahme rechtswidrig sei. Die Verwaltung widerspricht: „Selbstverständlich kann ein Verwaltungsakt zurückgenommen werden, wenn er sich als fehlerhaft herausstellt.“

Anwalt beruft sich auf Gemeindeordnung

In einem vierseitigen Schreiben bezieht sich der Anwalt der Bürgerinitiative „Schutz der Isarauen“ auf Artikel 18a, Absatz 9 der Gemeindeordnung, in dem es heißt: „Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, darf bis zur Durchführung des Bürgerentscheids eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane nicht mehr getroffen (…) werden ...“ Das Bürgerbegehren habe in dem Moment „eine geschützte Rechtsposition erhalten“. Damit sei nun, schreibt Stanglmeier salopp, „der Kas gebissen“, die Initiatoren könnten sich nun auf die Umsetzung des Vorhabens konzentrieren. „Störfeuer der Gemeinde“ seien nicht mehr erlaubt. „Der Gemeinderatsbeschluss vom 29. August 2022 ist somit blanker Unfug und nichtig.“

In Bayern einmalig?

Einen wirksamen Gemeinderatsbeschluss auf Aufhebung der Zulassung eines Bürgerbegehrens habe es in Bayern „noch nie gegeben. Weil es eben nicht geht“. Stanglmeier: „Wir sind aber gerne bereit, mit Ihnen Rechtsgeschichte zu schreiben und die Rechtslage gerichtlich bestätigen zu lassen.“ Wäre wirklich der Beschluss zur Zulassung rechtswidrig gewesen, hätte sich Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund bei dessen Vollzug am 4. August „einer schweren Amtspflichtverletzung schuldig gemacht“.

Argumente er Gemeinde

Derweil hat die Gemeinde den Vertretern des Bürgerbegehrens den Bescheid zum Vollzug des Beschlusses, also den ablehnenden Bescheid, am Montag zugestellt. In ihrer Einschätzung, die Zulassung des Begehrens könne nicht rückgängig gemacht werden, gehe die Bürgerinitiative fehl: Der Gemeinderat habe das Begehren nur deshalb zugelassen, weil er gleichzeitig ein Ratsbegehren in die Wege leiten wollte. Trotz erheblicher Mängel in der Begründung habe man die Initiative zugelassen, Ziel war aber, den Bürgern beide Fragestellungen zur Abstimmung vorzulegen.

Mit ihrem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Verwaltungsgericht in München habe die Initiative das Verfahren zum Ratsbegehren aber stoppen wollen. „Die Brücke, die der Gemeinderat der Bürgerinitiative gebaut hat, blieb ungenutzt.“