United-Initiators-Schock: Bürgermeisterin befürchtet Imageschaden

Von: Andrea Kästle

Chemiewerk am Isarhochufer: United Initiators. Das die Ausbaupläne gestoppt wurden, sorgt für Katzenjammer im Gemeinderat. © Andrea Kästle

Der Schock sitzt tief: Nachdem Unitetd Initiators seine Ausbau-Pläne gestoppt hat, herrscht große Ratlosigkeit im Pullacher Gemeinderat. Die Bürgermeisterin fürchtet sogar ums Image der Gemeinde.

Pullach – Big Wings ist erstmal vom Tisch – und in Teilen des Gemeinderats ist der Katzenjammer groß. Am Dienstagabend, wenige Stunden, nachdem das Chemieunternehmen United Initiators (UI) erklärt hatte, aufgrund der andauernden Proteste aus der Bürgerschaft Abstand zu nehmen vom Bau zusätzlicher Lagermöglichkeiten vor Ort, wurde im Gremium nochmal Bilanz darüber gezogen, was eigentlich passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Diese Bilanz fiel nicht gut aus. Rathauschefin Susanna Tausendfreund von den Grünen sprach von einem „Imageschaden“ für die Firma, aber auch für die Gemeinde.

Derweil wurde inhaltlich in dieser „völlig neuen Situation“ nichts beschlossen. „Wir haben keine Entscheidungsgrundlage“, meinte Tausendfreund. Die Entscheidung über Bürger- wie Ratsbegehren liegt noch beim Verwaltungsgericht, die Bürgerinitiative hat gegen die Entscheidung des Ferienausschusses, auch ihr zweites Bürgerbegehren nicht zuzulassen, Klage eingereicht. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist offen. Auch das Ratsbegehren kann nicht abgehalten werden. Die Bürgerinitiative hat dagegen eine einstweilige Verfügung erwirkt.

FDP stellt Eilantrag

Diskutiert wurde an dem Abend im Bürgerhaus, zu dem Vertreter von United wie der Bürgerinitiative gekommen waren, dann aber trotzdem. Aufhänger war ein FDP-Eilantrag, der vorsah, Vertreter aller Parteien an einem Runden Tisch zu versammeln, um „Missverständnisse auszuräumen“. Michael Reich: „Der Ton, der gerade herrscht, kommt von der Entfernung. Wir brauchen mehr Nähe.“

Das fanden nicht alle Kollegen. Andreas Most (Pullach Plus), der den Städtebaulichen Vertrag zwischen United Initiators und der Gemeinde mit ausgehandelt hat, nannte den Dauerstreit um die Um- und Ausbaupläne von United Initiators „schlicht unerträglich“. Er sagte: „Wir müssen wieder einen menschlichen Umgang miteinander finden.“ Allerdings, ein Runder Tisch sei nicht das Mittel der Wahl seiner Ansicht nach: „Mir fehlt hier und heute die Fantasie, worüber wir da reden sollen.“ Tenor: Es seien in der Vergangenheit zu viele „Lügen und Unwahrheiten“ geäußert worden.

Kritik am Gemeinderat

Ähnlich äußerte sich Johannes Schuster von der WiP, der den FDP-Antrag schlicht als „voll daneben“ bezeichnete. Der Gemeinderat sei „nicht schuldlos“ daran, dass das ganze Verfahren inzwischen so verfahren ist. „Wir sind von der Einstimmigkeit für das Bauleitverfahren abgerutscht in eine Mehrheit, die ein rechtswidriges Bürgerbegehren zulässt“, meinte er, und: „Da haben wir uns ganz schön was eingebrockt.“

Derweil gab es Gremiumsmitglieder, die sich einen Info- und Meinungsaustausch mit UI, Bürgerinitiative und Gemeinde vorstellen konnten. Christine Eisenmann (CSU) und Angelika Metz (WiP) verknüpften damit die „Chance auf einen Neuanfang“, Renate Grasse von den Grünen regte schon einmal an, die Moderation beziehungsweise Mediation dann auf jeden Fall in die Hände von Profis zu legen. Caroline Voit (Pullach Plus): „Jetzt miteinander zu reden, ist genau der richtige Schritt.“

Letztlich wurde über das Ganze nicht mehr abgestimmt, Reich zog seinen Antrag zurück – nachdem die Bürgerinitiative am Runden Tisch kein Interesse bekundet hatte. Für sie meinte Kathrin Vögl in der Sitzung: „Wir wollen erst die Entscheidung des Gerichts über das Bürgerbegehren abwarten, für uns ist vieles noch sehr unklar.“

Ja zu Klimazielen

Wenigstens darin dürften sich alle Beteiligten einig sein. Keiner weiß, wie es jetzt weitergehen kann, ob die Gemeinde die Bauleitplanung fortführt oder eben nicht und was dann mit den Plänen ist, Wertstoffhof, IEP-Energiezentrale und Isartaler Tisch auf dem Areal der Chemiefirma unterzubringen.

United Initiators hat unterdessen angekündigt, sich an die Klimaziele, die im Städtebaulichen Vertrag vereinbart wurden, trotzdem halten zu wollen. Auch Geschäftsführer Andreas Rutsch bekam im Bürgerhaus kurz das Wort. Er sagte: „Wir bedauern, in eine derart vertrackte und verzwickte Lage gekommen zu sein.“