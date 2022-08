Wende im Kampf gegen Chemieriese: Bürgerentscheid gekippt

Von: Andrea Kästle

Eingang zum Firmengelände von United Initiators. © Andrea Kästle

Und wieder gibt es eine Wende in der inzwischen unendlichen Geschichte um den Ausbau des Chemiewerks United Initiators in Höllriegelskreuth. In einer Sondersitzung hat der Ferienausschuss in Pullach den angestrebten und bereits beschlossenen Bürgerentscheid der Bürgerinitiative jetzt wieder gekippt.

Pullach – Erst im Juli hatte der Gemeinderat einem Bürgerbegehren zu den Um- und Ausbauplänen der Pullacher Chemiefirma United Initiators zugestimmt. Obwohl die Begründung zu diesem zweiten Bürgerbegehren, das die Bürgerinitiative „Rettet die Isarauen“ auf den Weg gebracht hatte, inhaltliche Fehler aufwies. Am Montag nahm der Ferienausschuss des Gremiums den Beschluss in einer kurzfristig anberaumten Sitzung zurück. Es wird also am 23. Oktober keine Abstimmung darüber geben, ob die Gemeinde an ihrer Bauleitplanung für das Areal festhalten kann oder sie aufgeben muss.

Verdacht auf Mehrung des Baurechts

Es ist eine neuerliche Wendung im endlosen Ringen um „Big Wings“, wie das Vorhaben von United firmenintern bezeichnet wird, das vor allem eine Umstrukturierung der Logistik auf dem Riesengelände vorsieht. Die Gegner fürchten, dass die neuen Bebauungspläne, die die Gemeinde aufstellen will, um das Projekt mitgestalten zu können, eine Mehrung des Baurechts für das Chemieunternehmen bedeutet. Was die Gemeinde unermüdlich zu widerlegen versucht. „Wir sind in einer fortgeschrittenen, verfahrenen Situation“, fasste Zweiter Bürgermeister Andreas Most (Pullach Plus), der die Sitzung leitete, die Lage der Dinge zusammen.

Die Entscheidung fiel letztlich sechs zu drei. Im Sinne der Bürgerinitiative, die mit zwei Vertretern auch selbst vor Ort war und deren Sprecher Christian Boeck auch zu Wort kam, stimmten Christine und Uwe Eisenmann (beide CSU) und Angelika Metz von der WiP. Eisenmann mahnte die Kollegen, man dürfe sich jetzt nicht auf eine beleidigte Position zurückziehen: „Im Sinne der Bürger müssen wir alle Eitelkeit beiseitelegen.“ Später meinte sie: „Es geht nicht, dass wir unseren alten Beschluss kippen.“ Auch Metz sagte: „Man muss doch aufeinander zugehen.“

Landratsamt bescheinigt inhaltliche Fehler

Dass genau das aber gar nicht mehr möglich ist zum jetzigen Zeitpunkt war die Haltung der Mehrheit im Ausschuss. Denn zum einen wurde dem Gemeinderat inzwischen auch von der Rechtsaufsicht im Landratsamt beschieden, dass man dem Bürgerbegehren nie hätte zustimmen dürfen wegen der inhaltlichen Fehler. Auch United hat mittlerweile beim Landratsamt interveniert und die Behörde gebeten, „umgehend gegen diesen rechtswidrigen Beschluss einzuschreiten“. Und dann, das wurde auch immer wieder angeführt, habe auch die Bürgerinitiative die Möglichkeit, über eine zusätzliche Stellungnahme die Fehler in der Begründung zu korrigieren, nicht genutzt. Die Stellungnahme wiederhole lediglich die vorhandenen Unrichtigkeiten, hieß es.

„Kein Verständnis mehr für die Bürgerinitiative“

Außerdem: Indem die Bürgerinitiative vor dem Verwaltungsgericht eine einstweilige Verfügung erwirkt hat gegen das Ratsbegehren, das die Gemeinde dem Bürgerbegehren gegenüberstellen wollte, wäre genau das verhindert worden – die Gleichzeitigkeit beider Entscheide. Renate Grasse, Grüne: „Die Gleichzeitigkeit von Bürgerbegehren und Ratsbegehren war für uns der Grund gewesen, das Bürgerbegehren zu befürworten.“ Cornelia Zechmeister, WiP: „Ich habe kein Verständnis mehr für die Bürgerinitiative.“ Holger Ptacek von der SPD argumentierte grundsätzlicher: „Wir haben hier überhaupt keinen politischen Ermessensspielraum. Wir sind an Recht und Gesetz gebunden, das Bürgerbegehren ist unzulässig.“ Auch Peter Bekk, Grüne, sagte: „Uns bleibt nichts anderes übrig, als das Bürgerbegehren abzulehnen.“

Derweil betonte Boeck, Sprecher der Bürgerinitiatve, das Ratsbegehren führe die Bürger „in die Irre“, es ergäbe durchaus eine Baurechtsmehrung für United auf dem Gelände durch die neuen Pläne. Der städtebauliche Vertrag sei wegen der unübersichtlichen Eigentumsverhältnisse auf dem Areal möglicherweise nicht bindend. Boeck sagte auch, die Gemeinde könne der Firma das lange nicht genutzte Baurecht „jederzeit streichen“. Most widersprach in allen Punkten.

Am Ratsentscheid festhalten

Wie es nun weitergeht? Auf jeden Fall will die Gemeinde festhalten daran, dass die Bürger über die Bauleitplanung in Höllriegelskreuth abstimmen können, sprich: Das Ratsbegehren soll unter allen Umständen über die Bühne gehen. Wann das der Fall sein wird, ist nun abhängig vom Verwaltungsgericht. Die Bürgerinitiative hat bereits angekündigt, gegen das Ratsbegehren auch Klage einzureichen. Der Ferienausschuss hat alle weiteren Diskussionen zum Ratsbegehren auf die nächste Gemeinderatssitzung verschoben. Die Begründung zum Ratsbegehren wurde aber abgesegnet.