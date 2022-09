United Initiators: Früher Widerstand gegen Chemiewerk

Thea Sternheim mit Karl, ihrem abgöttisch geliebten Sohn. © Andrea Kästle

Geschichten aus der Geschichte: Auch prominente Pullacher wehrten sich schon 1911 gegen das Chemiewerk von United Initiators.

Pullach – Die Gemeinde Pullach und United Initiators – das ist eine Geschichte, deren Ende noch nicht absehbar ist. Es ist aber auch eine Geschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. Proteste gegen den Chemiekonzern, Bedenken wegen der Produkte, die dort hergestellt werden, gibt es, solange die Firma hier ihren Sitz hat.

Es gab diese Bedenken und auch Proteste sogar schon, als die Firma am Isarhochufer noch gar nicht errichtet war. Sondern erstmal nur Gerüchte darüber kursierten, dass Adolph Pietzsch vorhabe, sich, was er 1911 dann auch machte, mit seinen Elektrochemischen Werken anzusiedeln am Isarhochufer.

Pullach: Kein geeigneter Standort für großes Energiewerk

Die Folge war eine „Bürgeraktion“, wie man im ersten Band der Pullacher Schriftenreihe nachlesen kann, „die gegen dieses Vorhaben schärfstens protestierte“ und die „mit einer damals ungewöhnlichen ökologischen Weitsicht die Auffassung“ vertrat, „daß das landschaftlich so reizvolle Isartal … kein geeigneter Standort für große Industriewerke sei“.

Erfolg hatten die Beteiligten damit bekanntlich nicht, trotz prominenter Mitstreiter. Einer von ihnen war der bekannte Psychiater Emil Kraepelin, der zweite: der Schriftsteller Carl Sternheim, der erst zwei Jahre, ehe die Gerüchte aufkamen, selbst hier gebaut hatte. 1908 hatten er und seine Frau Thea ihr „Bellemaison“ im damals noch grünen Höllriegelskreuth bezogen, das schöne Haus.

Am 31. Mai 1910 berichteten die „Münchner Neuesten Nachrichten“, die Genehmigung einer Fabrikanlage an der Stelle, die durch die Lokalbaukommission zu dem Zeitpunkt offenbar schon erfolgt war, habe „vielfach Protest ausgelöst“, es seien „eine große Anzahl Zuschriften“ eingegangen.

Pullach: „Ein Hohn auf die öffentliche Meinung“

Zwei dieser Briefe wurden dann auch abgedruckt, in ihnen heißt es, das Ganze sei „ein Hohn auf die öffentliche Meinung“, „unfaßbar“, und wozu gäbe es eigentlich den Isartalverein, der doch genau dazu da sein, zu verhindern, dass das Isartal verschandelt werde.

Dabei war auch den Autoren der beiden Leserbriefe klar, dass die Ansiedlung von Firmen ausgerechnet hier, in der unvergleichlichen Lage, zu tun hatte damit, dass es schon seit einigen Jahren das technisch bahnbrechende Wasserkraftwerk unten an der Isar gab. Und dass die Isarwerke „die überschüssigen Energien ... ihres Elektrizitätswerkes...“ freilich weiterverkaufen wollen würden. Genau deshalb hatte Jacob Heilmann, einer derer, die das Wasserkraftwerk 1894 vorangetrieben hatten, sich auch schon Grundstücke an der Hochleite gesichert.

Die würde er nun veräußern an infrage kommende Firmen. Linde gab es zu der Zeit ja schon, Carl von Linde hatte seine „Versuchsanstalt für Gasverflüssigung und -zerlegung“ 1901 gebaut, eine Reihe von Werkstätten würde er folgen lassen, später übrigens auch das Bellemaison, in dem die Sternheims nicht glücklich wurden, kaufen.

Pullach: Erzeugung von Wasserstoffsuperoxyd sei überhaupt nicht rentabel

In seinen Lebenserinnerungen schwärmte er von den Möglichkeiten, die der Standort bot, der ja auch über Bahnanschluss verfügte: In Höllriegelskreuth sei „jede gewünschte Erweiterung“ umzusetzen, außerdem die „ungestörte Ausführung“ von „mannigfachen Arbeiten“ machbar.

Während die Leserbriefschreiber die Behörden aufforderten, ein „energisches Veto“ einzulegen, um die Chemiefabrik zu verhindern, wandte sich Carl Sternheim selbst einen Monat später ans Münchner Bezirksamt. Er argumentierte, die Erzeugung von Wasserstoffsuperoxyd, die Adolph Pietzsch vorhabe, sei überhaupt nicht rentabel, er habe das von einem Gutachter prüfen lassen. Pietzsch wolle wahrscheinlich heimlich andere Chemikalien produzieren, die die „Anlieger schwer schädigen“.

Letzter Satz des Schreibens: „Unterfertigter weist bei dieser Gelegenheit auch auf die unsinnigen Zuständige in der Gemeindeverwaltung Pullach hin, die es fertigbrachten, daß er und die übrigen Anlieger die drohende Gefahr erst aus alarmierenden Zeitungsartikeln erfuhren.“

Gleichzeitig kandidierte der Schriftsteller im Herbst 1911 bei den Kommunalwahlen, wurde dann auch wirklich „Gemeindebevollmächtigter“, also Gemeinderat, außerdem „Beigeordneter“ und damit Stellvertreter des damaligen Bürgermeisters Simon Metz. Über die Maßen groß scheint, das kann man wiederum in einem anderen Band der Schriftenreihe, dem von Michael Davidis über die Sternheims in Pullach, nachlesen, sein Engagement nicht gewesen zu sein.

Carl Sternheim, Schriftsteller und Pullacher „Beigeordneter“. © Andrea Kästle

Pullach United Initiators: „Mit allen Energien gegen das Fabrikprojekt“

Im Juni 1912 musste er wegen dreimaligen unentschuldigten Fehlens bei den Sitzungen 45 Mark zahlen. Im März 1912 hatte er zusätzlich den Vorsitz des neugegründeten Pullacher Verkehrsvereins übernommen, um, wie Thea im Tagebuch notierte, „mit allen Energien gegen das Fabrikprojekt“ angehen zu können.

Zu dem Zeitpunkt war freilich der Zug längst abgefahren. Und Adolph Pietzsch focht das Gerangel um das, was er vorhatte in Höllriegelskreuth, ohnehin nicht an. Am 8. Juni 1912 bat er auf arrogante Art das Königliche Bezirksamt, Sternheim, der sich mehrfach über Geruchsbelästigung und Lärm beschwert hatte, „einmal behördlich auf seinen geistigen Zustand“ zu untersuchen, „um ihn gegebenenfalls als Querulanten endgültig vernachlässigen zu können“.

Letztlich hat der Schriftsteller aufgegeben – und Bellemaison verkauft. Was im Frühling 1912 auch deshalb nötig geworden war, weil ihm sein Vater einen Haufen Schulden hinterlassen hatte. Mit Thea siedelte er nach Belgien, wo er, ein „Halbjude“ nach den absurden Rassegesetzen der Nazis, glücklicherweise überlebte.

Irgendwann trennten die beiden sich, er heiratete noch einmal, eine Tochter Wedekinds – aber auch diese Ehe hielt nicht. Sein schönes Haus steht längst unter Denkmalschutz, aber Glanz verbreitet es im Pullacher Industriegebiet schon lang nicht mehr.

