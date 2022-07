Pullach: Weg frei für den Bürgerentscheid

Von: Andrea Kästle

Wichtiger Moment: Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund unterschreibt noch während der Sitzung in einer Pause den Städtebaulichen Vertrag. © kästle

Es wird nun in Pullach doch zum Bürgerentscheid über das Chemieunternehmen United Initiators kommen. Das hat der Gemeinderat beschlossen, mit 13 zu fünf Stimmen. Gleichzeitig wird die Verwaltung ein Ratsbegehren auf den Weg bringen.

Pullach - Am selben Abend wurde im Sitzungssaal auch der Städtebauliche Vertrag abgesegnet, der flankierend zum Bauleitverfahren mit United ausgehandelt wurde. Termin für den Bürgerentscheid, an dem die Pullacher abstimmen über die Frage, ob das Bauleitverfahren, das die Gemeinde seit Jahren beschäftigt, eingestellt werden soll oder nicht, ist der 23. Oktober. Ein Text fürs Ratsbegehren wurde von der Verwaltung bereits entworfen und in einer zweiten Sitzung am gestrigen Mittwoch vom Gremium nachbearbeitet.

„Erhebliche Mängel“ bei der Begründung

Damit ließ der Gemeinderat das Bürgerbegehren zu, obwohl diesmal zwar die Fragestellung korrekt war, aber die Begründung „erhebliche Mängel“ aufweise, wie Rechtsanwältin Kerstin Funk in der Sitzung erläuterte. Unter anderem heiße es darin, dass die Gemeinde den Städtebaulichen Vertrag nicht veröffentlichen werde – was man damals schon besser wissen hätte können. Zum anderen schreibe die Bürgerinitiative „Schutz des Isartals“, der neue Bebauungsplan enthalte dreimal soviel Baufläche wie der alte. „Das ist natürlich falsch“, sagte Funk, die Baugebietsfläche verringere sich sogar um 4200 Quadratmeter. Dritter wichtiger Punkt: Die Begründung suggeriere, dass United erst mit Big Wings die genehmigte Produktionsmenge voll ausschöpfen könne. „Die Produktion kann aber in einem Bebauungsplan nicht festgesetzt werden.“

Die wichtigsten Punkte des Städtebaulichen Vertrags United Initiators (UI) darf höchstens 1600 Tonnen organischer Peroxide in den neuen Hallen lagern. Höher als 20 Meter dürfen keine Wände errichtet werden, außer, es sind technische Aufbauten nötig. Auf allen Dächern, auf denen dies möglich und sinnvoll ist, sollen Solarplatten installiert werden. Das schon vorhandene Nachklärbecken, das Geruchsbelästigungen vorbeugt, muss weiter betrieben und technisch optimiert werden, dasselbe gilt für die Biofilter, die die Gemeinde kontrolliert. United stellt auf dem Gelände vier Quartiere für Schwalben zur Verfügung, die Beleuchtung auf dem Areal wird auf LED umgestellt. Außerdem muss die Werksfeuerwehr aufrecht erhalten werden, UI ist verpflichtet, zwei Ladesäulen für E-Autos zu bauen. Die 15-seitige Grundvereinbarung sieht vor, dass UI ab sofort Ökostrom bezieht, das firmeneigene Blockheizkraftwerk, falls möglich, mit Biogas betreibt, bis 2028 jedenfalls teilweise an die Geothermie angeschlossen ist. Weiterhin bekennt sich UI zum integrierten Klimaschutzkonzept der Gemeinde. Der Konzern muss von einem externen Büro prüfen lassen, ob Big Wings Risiken für die Umweltgüter oder die menschliche Gesundheit birgt. Eine Verlagerung des Gefahrguttransportes auf die Schiene ist ebenfalls zu prüfen. ak

Sieben Gemeinderäte stimmten schließlich in einer ersten Runde dafür, das Begehren wegen der Fehler für unzulässig zu erklären. Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund, Grüne: „Ich finde es schwierig, das Bürgerbegehren nur aus pragmatischen Gründen zuzulassen.“ Cornelia Zechmeister, WiP: „Wir sind als Gemeinde an Recht und Gesetz gebunden.“ Verena Hanny (Grüne) und Holger Ptacek (SPD) plädierten dafür, nur das Ratsbegehren allein auf den Weg zu bringen. Ptacek: „Das Bürgerbegehren hat ein Szenario geschaffen, vor dessen Hintergrund man gern unterschreibt, aber das Szenario ist falsch.“ Andreas Most (Pullach Plus) brachte als Kompromiss ins Spiel, das Bürgerbegehren ohne Begründung zur Abstimmung vorzulegen.

Keine der großen Fraktionen stimmte geschlossen

Letztlich setzten sich die durch, die das Ganze durchziehen wollten, Christine Eisenmann, CSU: „Wir sind verpflichtet, die Bürger ernst zu nehmen.“ Florian Gering von den Grünen: „Ein Siebtel der Pullacher hat das Begehren unterschrieben.“ Letztlich war es, wie Most gesagt hatte: Keine der großen Fraktionen stimmte geschlossen.

Ebensowenig geschlossen standen die Fraktionen hinter dem Städtebaulichen Vertrag, um den, wie Most berichtete, in 37 Verhandlungsrunden gerungen worden ist. 32 Seiten umfasst er, ursprünglich war mal von 120 Seiten die Rede gewesen. Reinhard Vennekold, WiP: „Einer der größten Emittenten in der Gemeinde ist nicht bereit, freiwillig über den gesetzlichen Klimaschutz hinauszugehen.“ Auch Gering sagte: „Ich hätte mir klimabezogen mehr gewünscht.“ Allgemeine Sorge: Wegen des Chemiekonzerns werde man die angestrebte Klimaneutralität bis 2050 nicht erreichen. Man vermisste im Papier: „Zeichen des guten Willens“, wie Vennekold meinte. Trotzdem stimmte das Gremium dem Vertrag mehrheitlich zu, wieder mit 13 zu fünf.

Derweil sorgen, wie sich zeigte, die Gerüchte über geänderte Eigentumsverhältnisse innerhalb des Konzerns auch bei der Gemeinde für Verunsicherung. Alexander Betz (FDP) hatte gemeint, damit werde der ganze städtebauliche Vertrag hinfällig, Tausendfreund widersprach aber. Der Vertrag beschreibe Pflichten des Bauherrn, nicht des Eigentümers. UI-Geschäftsführer Andreas Rutsch von United sei berechtigt, für alle beteiligten Gesellschaften zu unterzeichnen.