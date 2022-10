United-Mitarbeiter erleichtert

Zündstoff rausnehmen: United-Werksleiterin stellt sich den Fragen der Bürger

Von: Andrea Kästle

Teilen

„Wir müssen schauen, wie es weitergeht“: United-Werksleiterin Iris Nagl (r.) zu Gast in der Waldwirtschaft beim Stammtisch der SPD Pullach. © Andrea Kästle

Die Geschichte mit United Initiators ist komplex. Deshalb hatte die SPD jetzt Firmenvertreter des Chemieunternehmens zu ihrem Stammtisch eingeladen.

Pullach - Das Ganze bekam zusätzliche Aktualität, weil der Konzern die Pläne, im Süden weitere Lager zu bauen, wegen der Dauer-Proteste und auch der nicht mehr vorhandenen Einstimmigkeit im Gemeinderat zurückgezogen hat. Allerdings konnte Geschäftsführer Andreas Rutsch nicht kommen, Werksleiterin Iris Nagl vertrat ihn. Sie sagte: „Wir haben keinen Plan B.“ Das Unternehmen nutze nun weiter die vorhandenen Außenlager, wolle weiterhin 2,5 Prozent wachsen im Jahr.

Fragen klären, die für Unsicherheit gesorgt haben

Nur zwei Besucher, die nicht der SPD angehören, waren zum Stammtisch gekommen, die Veranstalter hatten mit viel mehr Interesse gerechnet. Spannend war die Veranstaltung dann trotzdem, weil ein weiteres Mal Fragen geklärt wurden, die in der Diskussion für Unsicherheit gesorgt hatten. Herauskam etwa, dass die vermeintliche Genehmigung, künftig das Doppelte produzieren zu dürfen, die United 2019 erhalten hatte (Phönix II), nur eine Genehmigung für weitere etwa 3000 Tonnen gewesen ist. Verglichen worden war bislang immer die tatsächlich produzierte Menge, die weit unter der genehmigten liegt – und die höchstens zulässige.

Dass die Lager nicht gebaut werden können, ohne das Wäldchen im Süden zu roden; dass dort, wo Lager sind, keine Produktion stattfinden kann; dass Flächen im Westen, die in einem Gewerbe- und nicht im Industriegebiet liegen, höchstens für die Produktion von Kanistern genutzt werden können, nicht für chemische Prozesse, und dass der neue Bebauungsplan netto 2100 Quadratmeter weniger Baurecht enthält als der alte: All das wurde an dem Abend noch einmal erläutert.

Grüner Strom und Photovoltaik

Und natürlich ist es so, sagte Iris Nagl, dass die momentanen Energiepreise dem Unternehmen sehr zu schaffen machen. „Seit Wochen machen wir nichts anderes, als Energiepreise umzurechnen“, man schaue mit großer Sorge aufs kommende Jahr.

Inzwischen bezieht United ausschließlich grünen Strom, deckt damit aber nur die Hälfte des Energiebedarfs. Die andere Hälfte ist Gas. Nagl hatte Bilder mitgebracht vom Unternehmen und zeigte auch die Photovoltaikanlage, die kürzlich auf dem Dach der firmeninternen Kläranlage errichtet worden ist und 250 Megawattstunden erzeugen soll.

Gemeinde muss entscheiden, wie es weitergeht

Die Stimmung im SPD-Ortsverein: irgendwie ratlos. Der Ball liegt jetzt bei der Gemeinde, die sich entscheiden muss, ob sie das Bauleitverfahren durchzieht oder eben nicht. Und dann sind da ja noch die Klagen, die anhängig sind in Zusammenhang mit Bürger- und Ratsbegehren. Ortsvorsitzender Holger Ptacek meinte: „Jetzt das Bauleitverfahren abzuschließen, wäre, wie wenn man sich Dynamit ans Bein binden würde“, daran, die Bürger zu dem Thema zu befragen, führe kein Weg mehr vorbei.

United-Mitarbeiter erleichtert

Derweil erzählte Iris Nagl, die Belegschaft von United, wo 375 Menschen arbeiten, sei erleichtert gewesen, als sie erfuhr, dass Big Wings erstmal vom Tisch ist. Immer wieder seien Mitarbeiter in Pullach genötigt worden, Stellung zu beziehen, die Pläne von United zu erklären. Auch Peter Bekk, Chemiker und Grünen-Gemeinderat, der ebenfalls bei United tätig war in seiner Berufstätigkeit, wurde immer wieder angefeindet. Nagl: „Es ist schwer, wenn das Unternehmen, für das man arbeitet, durch den Dreck gezogen wird.“