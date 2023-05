Widerstand gegen Chemiefirma: Verein versucht es jetzt mit drittem Bürgerbegehren

Von: Andrea Kästle

Nach dem Beschluss im Gemeinderat Pullach versucht der Verein „Schutz des Isartals“ nun ein drittes Bürgerbegehren gegen das Chemieunternehmen United Initiators anzustrengen. © Kästle/ARCHIV

Pullach – Zweimal sind sie gescheitert, aber der Verein „Schutz des Isartals“ gibt den Widerstand gegen Umbaupläne des Chemieunternehmens United Initiators (UI) in Pullach nicht auf. Nachdem sein jüngstes Bürgerbegehren vom Verwaltungsgericht wegen der Fragestellung für unzulässig erklärt worden ist, sammelt der Verein Unterschriften für ein drittes Bürgerbegehren und wird dabei von der Agenda 21 und dem Isartalverein unterstützt.

Forderung an Landratsamt und Gemeinde

Wobei die UI-Gegner spät dran sind. Vergangene Woche hat der Gemeinderat Pullach das Bauleitverfahren für das Betriebsgelände von UI, um das seit dreieinhalb Jahren gestritten wird, per Satzungsbeschluss abgeschlossen, Abstimmungsergebnis 16:4. Peter Kloeber von der Agenda 21 Pullach argumentiert jetzt, dass dieser Beschluss erst durch eine Zustimmung der übergeordneten Behörden rechtswirksam werde. Und er stellt eine Forderung: „Wir erwarten, dass Landratsamt und Gemeinde der Bürgerinitiative eine angemessene Frist zur Einreichung ihres dritten Antrags einräumen, damit die letzte Entscheidung gegebenenfalls doch noch den Bürgerinnen und Bürgern Pullachs überlassen wird.“

Verein und Agenda fühlen sich nicht genug beachtet

Peter Kloeber schreibt in seiner Erklärung, dass sich „Agenda 21 Pullach und Isartalverein ebenfalls seit über zwei Jahren gegen eine Bauleitplanung aussprechen, die auch aus ihrer Sicht eine Erweiterung und verstärkte Nutzung der elektrochemischen Anlagen des Chemiekonzerns in Pullach begünstigt“. Und er beklagt sich: „Unsere umfangreichen Stellungnahmen, Änderungsanträge und Empfehlungen fanden leider keine Beachtung. Wir unterstützen deshalb auch diesmal den Aufruf der Bürgerinitiative für ein Bürgerbegehren“, schreibt Kloeber. Wiederholt habe man „auf eine zu erwartende Erhöhung der Gefährdungssituation, erhöhte Emissionen von CO2 und anderer Schadstoffe und auch auf die – nach bestehendem Bebauungsplan bereits mögliche – Rodung von circa 18 000 Quadratmeter Waldfläche hingewiesen“.

Frage für den Bürgerentscheid

Der Verein „Schutz des Isartals“ möchte folgende Frage in einem Bürgerentscheid zur Abstimmung stellen: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Pullach die Bauleitplanung zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23b Industriegebiet Dr.-Gustav-Adolph-Straße sowie die erste Teiländerung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan Industriegebiet Dr.-Gustav-Adolph-Straße im Parallelverfahren einstellt, damit es beim Umfang der bisherigen Nutzung verbleibt?“ Man wolle mit diesem neuen Bürgerbegehren erreichen, dass alle Bürger Pullachs selbst entscheiden können, ob sie diese Bauleitplanung wollen, erklärt Initiator Christian Boeck.

Für Gemeinde ist das Thema abgeschlossen

Derweil ist für die Gemeinde das Thema abgeschlossen. Morgen wird der Satzungsbeschluss im Pullacher Amtsblatt veröffentlicht und dann auch in den Schaukästen ausgehängt. Damit sei das Ganze rechtskräftig, sagt Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne). Dem Landratsamt wurde die Flächennutzungsplanänderung, die mit dem Bauleitverfahren einhergeht, zur Genehmigung vorgelegt. Das sei aber nur eine Formsache, so Tausendfreund. Ansonsten: „Die Zielrichtung des dritten Bürgerbegehrens geht ins Leere, denn das Verfahren ist abgeschlossen.“ Man habe, meinte die Rathauschefin auch, der Bürgerinitiative ausreichend Brücken gebaut in der Vergangenheit, aber die Beteiligten hätten alle Angebote ausgeschlagen.