Zuschuss für Dirndl und Lederhosen: Gemeinde unterstützt Pullacher Trachtenverein

Von: Andrea Kästle

Hat die Gemeinde um Hilfe gebeten: Vorsitzender der Hochleitner Pullach, Andreas Tschermak. © ak

Der Heimat- und Trachtenverein d’Hochleitner Pullach bekommt von der Gemeinde einen Zuschuss von 7000 Euro. Die Mitglieder brauchen das Geld dringend.

Pullach – Der Gemeinderat hat die finanzielle Unterstützung einstimmig beschlossen. Die Beteiligten brauchen das Geld, wie Vorsitzender Andreas Tschermak in seinem Antrag begründet hatte, um die vielen Ausfälle während der Pandemie ausgleichen zu können. Gelder für Auftritte seien etwa in den letzten drei Jahren fast komplett entfallen, gleichzeitig habe man aber die Ausgaben gehabt wie üblich. Jetzt müssten jedoch die Kinder, die vor der Pandemie noch angeworben werden konnten, neu eingekleidet werden – in der Zwischenzeit sind die Buben und Mädchen natürlich gewachsen, die alten Sachen passen vielen nicht mehr.

Kinder werden vom Verein mit einer kompletten Tracht ausgestattet

Dafür brauche man den Zuschuss. „Die Kinder werden vom Verein mit einer kompletten Tracht ausgestattet“, hatte Tschermak seine Bitte um Unterstützung begründet, schließlich sollen alle, egal, wie gut gestellt finanziell daheim die Eltern sind, „vollständig am Vereins- und Kulturleben“ teilnehmen können. Aber freilich, so eine Tracht ist nicht günstig, ein Kinderdirndl kommt auf rund 650 Euro, eine Lederhose plus Zubehör kostet etwa 1000 Euro. Wobei sich das ja bei den Hochleitnern deshalb noch in engen Grenzen hält, weil Heidi Tschermak, die Frau des Vorstands, viel selbst näht.

Derweil werden dann die Kleidungsstücke, aus denen die Größeren rausgewachsen sind, weitergegeben an die Zwergerl, die nachrücken. Vereinsreferentin Cornelia Zechmeister von der WiP meinte nach der Sitzung: „Unsere Trachtler repräsentieren die Gemeinde ja auch nach außen, sie leisten außerdem gute Jugendarbeit. Ich bin stolz auf den Verein.“