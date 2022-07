United Initiators: Zweites Bürgerbegehren eingereicht

Von: Andrea Kästle

Teilen

Ein zweites Bürgerbegehren gegen die Pläne des Chemiekonzerns United Initiators in Pullach wurde eingereicht. © AK

Es war ein sportliches Ziel, ein Wettlauf mit der Zeit. Nun hat die Bürgerinitiative „Schutz des Isartals“ doch noch das Bürgerbegehren rechtzeitig eingereicht vor der nächsten Sitzung am 26. Juli, in der im Gemeinderat das Bauleitverfahren für das Gelände von United Initiators verabschiedet werden hätte sollen.

Pullach - Letzte Woche haben Initiatoren des Begehrens 773 Unterschriften im Rathaus überreicht, derzeit wird überprüft, ob auch alle, die unterzeichnet haben, dazu berechtigt gewesen sind. Nachdem die Fragestellung diesmal lautet: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Pullach die laufende Bauleitplanung zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23b ,Industriegebiet Dr.-Gustav-Adolph-Straße’ (…) einstellt?“ könnte der Bürgerentscheid, der ja dann folgt, wenn das Bürgerbegehren zugelassen wird, eine Beschlussfassung erstmal unmöglich machen. Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) wie auch ihr Stellvertreter Andreas Most (Pullach Plus) haben bereits angekündigt, dem Ganzen ein Ratsbegehren entgegen stellen zu wollen.

Offen ist, ob die Gemeinde das Bürgerbegehren zulässt

Denn, und das betonen sie bei der Gelegenheit auch: Die Firma, die für ihr Vorhaben „Big Wings“ schon vor Jahren einen Bauantrag gestellt hat, hat auf dem Areal so oder so Baurecht - auch nach dem alten Bebauungsplan, der aber dann freilich weniger Auflagen vorsieht als der neue. „Alles, was jetzt ausgehandelt wurde, die Gemeinbedarfsfläche für den Wertstoffhof, die Räume für den Isartaler Tisch, die Energiezentrale Wärme/Kälte, könnte dann auf dem Areal eben nicht eingerichtet werden“, meint dieser Tage Tausendfreund.

Was freilich auch noch offen ist: Ob die Gemeinde diesmal das Bürgerbegehren zulässt - ein erstes Begehren war für unzulässig erklärt worden wegen diverser Formfehler. Diesmal, meinen die Beteiligten in der Verwaltung, sei auf jeden Fall die Fragestellung in Ordnung, allerdings enthalte die Begründung einige Zahlen, die nicht stimmen. Rathauschefin Tausendfreund: „Wir entscheiden darüber zu Beginn der Sitzung.“ Inzwischen zeichnet sich jedoch ab, dass jedenfalls die CSU und die FDP dafür sind, das Begehren zuzulassen.

Derweil haben sowohl die örtliche Agenda 21 als auch der Isartalverein das Bürgerbegehren unterstützt. Agenda-Sprecher Peter Kloeber: „Wir meinen, in einer Entscheidung von solcher Tragweite sollten die Bürger mitreden dürfen.“

Agenda will, dass Produktionsmengen begrenzt werden

Man hoffe, dass dann das Bauleitverfahren ganz neu aufgerollt wird - und dass in einem neuen Verfahren verhindert werden kann, dass auch das Wäldchen im Süden zur Baufläche dazugehört. Und auch die Produktionsmengen will die Agenda, wie auch immer, unbedingt begrenzen. Gleichzeitig sorgt in der Gemeinde, was den Chemiekonzern angeht, eine Nachricht für Unruhe, die unlängst die auf Wirtschafts- und Finanzthemen spezialisierte Mediengesellschaft „Mergermarget“ verbreitet hat: dass Equistone Partners Europe, seit sechs Jahren Eigentümer von United, erwägt, den Konzern wieder zu veräußern. Vom Unternehmen war dazu keine Stellungnahme zu bekommen; für die Gemeinde würde das, meinte Tausendfreund, keine Rolle spielen. Man wolle Vorgaben machen für das Gelände, ganz egal, wer dort der Hausherr sei.