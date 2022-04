Der Zwist um die Umbenennung der Bischof-Meiser-Straße in Pullach geht weiter

Von: Andrea Kästle

Das Theologische Studienseminar in Pullach in der Bischof-Meiser-Straße 6. Hier oder auch gegenüber, beim Friedhof, könnten sich einige Gemeinderäte gut eine Info-Tafel über den Namensgeber vorstellen. © Andrea Kästle

Die Gemeinde Pullach ist zerrissen in der Frage, ob man die Bischof-Meiser-Straße umbenennen sollte oder nicht. Jetzt gibt es einen neuen Zwist.

Pullach - Eigentlich war im April 2021 beschlossen worden, die Straße neu zu benennen, dann wurde das Ganze doch vertagt. Im Juli sollte darüber neu verhandelt werden. Aber jetzt ist das Thema am Dienstag doch auf der Tagesordnung. Sehr zum Ärger des örtlichen Geschichtsforums, das die Umbenennung der Straße angeregt hatte.

Emotional wie kontrovers diskutiert

Drei Gemeinderäte von SPD, Grünen und Pullach Plus haben den Antrag gestellt, vorab schon mal zu beraten über die Aufstellung einer Info-Tafel. Die kritisch und öffentlich über den Bischof, der in zwei Aufsätzen Mitte der 20er Jahre haarsträubende antisemitische Äußerungen gemacht hatte, informieren sollen. Man wolle, begründen die Fraktionen ihren Antrag, eine Art Ausgleich anbieten mit der Tafel, denn über den Bischof „wird ebenso emotional wie kontrovers diskutiert“. Anhänger und Gegner stünden sich oft „unversöhnlich gegenüber“.

Dabei ist es nicht so, dass Holger Ptacek (SPD), der im April 2021 noch für die Umbenennung stimmte, die Grünen-Politikerin Renate Grasse und Andreas Most (Pullach Plus) zur Problematik selbst keine Meinung hätten. Ptacek will inzwischen die Straße belassen, wie sie ist, er meint, der Bischof sei zerrissen gewesen „zwischen innerer Überzeugung und äußerem Zwang“. Grasse fände es unpassend, wenn die Straße nicht neu benannt würde: „Der Name passt nicht mehr in das Pullach von heute“, Andreas Most ist eher noch unentschieden: „Mir geht es erstmal um die inhaltliche Auseinandersetzung. Die Umbenennung hat zunächst keine Priorität.“

Geschichtsforum befürchtet Beeinflsussung

Genau das sieht das Geschichtsforum eben anders. Durchaus verärgert haben die Vorstände des Vereins einen Brief an die drei Gemeinderäte geschrieben, der aber auch an die anderen Kommunalpolitiker ging. Darin heißt es, es bestehe überhaupt keine Eile für eine Info-Tafel, man habe das Ganze doch verschoben, um in Ruhe über alles nachzudenken. Nun würden „Fakten geschaffen, um im Vorfeld die Entscheidung des Gemeinderats zu beeinflussen“, befürchten die Beteiligten.

Auch inhaltlich gehen sie in einigen Punkten mit den drei Gemeinderäten nicht konform. Wieder werde von der „Ambivalenz-These“, den Bischof betreffend, ausgegangen, dessen Antisemitismus werde bei dem Antrag nicht berücksichtigt. Das Geschichtsforum hält auch nicht allzu viel von einer Öffentlichkeitsarbeit zu Meiser, die sich zu sehr auf Nora Schulze stützt, wie von den drei Antragstellern vorgeschlagen. Die Historikerin hat vor kurzem eine umfangreiche Meiser-Biographie vorgelegt, für die sie den Pechmann-Preis bekam. In Bayreuth, wo es auch eine Meiser-Straße gibt, war sie gegen deren Umbenennung, sie sehe, schreibt das Geschichtsforum, den Kirchenmann „wohlwollend“.

Erinnerungsort wäre das falsche Signal

Eine Info-Tafel findet das Geschichtsforum sowieso nur dann sinnvoll, wenn der Straßenname geändert wird; ansonsten genüge ein „Kurzhinweis“. Es bestehe einfach die Gefahr, meint Vereinsvorsitzende Angelika Bahl-Benker gegenüber dem Münchner Merkur, dass der Bischof in Pullach einen „Erinnerungsort“ bekomme, während der 35 Familien, die in der NS-Zeit in der Gemeinde entrechtet, verfolgt und ermordet wurden, gar nicht gedacht werde.

In Zeiten wieder aufkeimenden Antisemitismus sei eine Bischof-Meiser-Straße das falsche Signal: „Ein Straßenname ist die höchste Ehrung, die ein Kommune vergeben kann.“ Man darf gespannt sein, wie die Diskussion am Dienstag ausgeht. Die öffentliche Sitzung beginnt um 20.30 Uhr.