Pullacher Jazzabend für Genießer - Dieses Gewölbe ist geschaffen für Musik

Wie Michael Hofmarksrichter zum Tresor Vinum kam

Einen schönen Jazzabend im Tresor Vinum in Pullach nutzte jetzt Reporterin Andrea Kästle, um ein bisschen etwas über die Hintergründe zu erfahren, weshalb Michael Hofmarksrichter in Pullach seinen Jazzkeller etablierte.

Pullach – Michael Hofmarksrichter sagt: „Ich bin mit Musik und Gästen aufgewachsen.“ Mit Musik und Gästen hat er auch heute noch gern und reichlich zu tun. Er und seine Frau Astrid laden regelmäßig zu sogenannten Gastmahl-Konzerten ins Tresor Vinum – eine sehr besondere Eventlocation, die etwas versteckt liegt in Großhesselohe.

„Netzwerk für Genießer“

Wobei Gastmahl nicht der Name eines Vereins ist und auch kein Unternehmen sein soll, sondern einfach einen losen Zusammenschluss von munteren Leuten bezeichnet – nämlich ein „Netzwerk für Genießer“. Und bei Veranstaltungen im Tresor Vinum sollen eben die versammelten Genießer dann, so ist es gedacht, sich „Zeit nehmen für die Schönheit des Augenblicks“.

Coole Formation tritt auf

Ein Dienstagabend, kurz nach 19 Uhr. In der Georg Kalb-Straße 9 ist, wie jeden letzten Dienstag im Monat, Jazz angesagt, „Tom Reinbrecht and The Cat’s Table“ sind angekündigt. Eine ziemlich coole Formation, wie sich herausstellen wird. Was nicht wirklich verwundern darf: Der Saxophonist Tom Reinbrecht spielt auch beim legendären Hugo-Strasser-Orchester. Erste Besucher sind schon da, versorgen sich an der Bar mit einem kühlen Getränk, Hofmarksrichter kennt die allermeisten und begrüßt sie alle, Er ist die Verbindlichkeit in Person. Dann bringt er den Musikern noch was zu essen – und hat schließlich Zeit, sich mit der Reporterin kurz hinzusetzen.

Familie hat „aus Musik bestanden“

Seine Familie, sagt er, habe „aus Musik bestanden“. Die Eltern führten ein offenes Haus. Eine Cousine und ein Onkel sind Profimusiker (gewesen). Er selbst lernte Klavier, und auch mit seiner Frau, die an dem Abend nicht hier sein kann und dem gemeinsamen Sohn machte er viel Hausmusik. Gesellig waren sie ohnehin ebenso, und irgendwann, da lebten sie gerade auf diesem Bauernhof bei Dietramszell, kamen sie aus dem Spanien-Urlaub zurück mit viel Sherry und noch mehr Schinken im Gepäck. „Wir hatten eine Sieben-Kilo-Keule dabei, die hätten wir gar nicht alleine essen können“, sagt er, beugt sich vor, schaut einem in die Augen. Er lässt einen nicht aus. Sie luden also Leute ein, es wurde ein schönes Fest: „Viel Musik, viel Austausch, viele Gäste“. Sie wiederholten das Ganze im Jahr drauf, bald war die „Feria de Abril“ bei den Hofmarksrichters eine feste Einrichtung.

In der Spendenbox lag zu wenig

Nur leider: „Irgendwann wurde es zu viel“, wie er sagt. Es kamen immer mehr Leute, bald nicht nur die Freunde von Freunden, sondern auch Freunde von Freunden von Freunden, und es landete nicht mehr genug in der Spendenbox. Das war aber andererseits so schlimm auch wieder nicht. Denn 2012 zogen sie ohnehin weg – nach Bad Tölz in ein Häuschen. Erholten sich von dem ganzen Trubel. Erfuhren dann von einem Keller in der Au in München, der sich bestens eignet, um darin Konzerte zu veranstalten. Wie soll man sagen? Hofmarksrichter hatte bis dahin noch nie Konzerte veranstaltet. Er übernahm den Keller trotzdem, die Künstler liefen ihm irgendwie zu, bald veranstaltete er sieben Musikevents im Monat, fuhr ständig von Tölz nach München, und gearbeitet hat er ja nebenher auch noch. Er ist eigentlich Schreiner und rutschte später in die Vertriebsbranche rein. Da ist er immer noch beruflich unterwegs.

Irgendwann erzählte jemand vom Gewölbekeller

Er muss kurz aufstehen, all die begrüßen, die in der Zwischenzeit eingetrudelt sind. Und für jeden, den er begrüßt, hat er noch eine nette Bemerkung parat. Dann wird es ohnehin langsam Zeit, den Abend zu eröffnen. Er stellt die Musiker vor, dann beginnt das Konzert. Hofmarksrichter setzt sich gar nicht erst, er steht im Türrahmen, überblickt den Raum, grinst. In der Pause kommt eine Frau zu ihm, sie hat ein rotes Kleid an. Sie sagt, sie war noch nie hier, aber: „Es ist genial“, sie komme bestimmt wieder.

Dann erzählt er weiter. Sie gaben nach einiger Zeit den Keller wieder auf. Denn: „Wir konnten nicht mehr.“ In Folge passierte erst mal wenig in seinem Leben, was durchaus, da nicht die Regel, erwähnenswert ist. Und irgendwann hatte er sich, wie er lustigerweise sagt, „soweit erholt“, dass er aufhorchte. Als ihm, wieder rein zufällig, erzählt wurde von diesem Gewölbekeller hier in Großhesselohe. Der mal als Weinclub eröffnet worden war, der inzwischen als Eventlocation genutzt wurde, der sich bestens eigne: Genau. Für Musik. Da konnte Hofmarksrichter nicht nein sagen, und anscheinend hatte auch seine Frau („Du wirst sie kennenlernen!“) auch Lust, das eine oder andere Konzert mit einem Gastmahl zu begleiten. Sie sorgt ja an den rund drei Abenden im Monat, an denen hier Programm ist, jeweils für die Verpflegung. An diesem Dienstagabend gibt es Mini-Quiches, die super schmecken, und Tapas.

Lesungen mit Musik gab es auch schon

Sieben Jahre ist das nun schon wieder her. Sie veranstalten hier unten die Jazz-Reihe sowie eine offene Musik-Reihe. Ein Freund, Andreas Jaspers, kuratiert außerdem regelmäßig Klassik-Konzerte. Aber es fanden in den über 100 Jahre alten Räumen auch schon Lesungen mit Musik statt. Hofmarksrichter schwebt auch mal ein Essen vor an einer langen Tafel, natürlich auch mit Musik. „Alles, was Spaß macht“, soll über die Bühne gehen können, findet er.

Geld verdienen sie mit ihrer kleinen Konzert-Agentur, die eben keine ist, freilich nicht. Immerhin, sie werden inzwischen gesponsert von einem Pullacher Geschäftsmann. „Jetzt kann ich auch mal Musiker einladen, die nicht aus München kommen, und ihnen ein Hotel zahlen.“

„Tom Reinbrecht and The Cat’s Table“ haben inzwischen zwei Zugaben gegeben. Das Publikum: durchweg begeistert. Dann ist der Abend zu Ende, man verabschiedet sich von Michael Hofmarksrichter. Er kommt noch mal auf seine Frau zu sprechen, er sagt: „Du wirst sie mögen!“

Weitere Konzerte:

Vor der Sommerpause findet in der Georg Kalb-Straße 9 noch ein Konzert statt: Am 26. Juli spielt im Tresor Vinum die Jazz-Formation Trident, der Musiker aus Deutschland und der Ukraine angehören. Weiter geht es am 9. September mit dem Beatrix-Becker-Trio, das auch Klezmer, Tango und Weltmusik im Repertoire hat. Beginn: jeweils um 20 Uhr, Karten kosten zwischen 20 und 35 Euro, www.gastmahl.eu