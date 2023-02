Pullacher ringen um Explosion bei Müllgebühren

Von: Andrea Kästle

Alles wird teurer - auch die Müllgebühren in Pullach. (Symbolfoto) © Fernando Gutierrez-Juarez / dpa

Die Müllgebühren in Pullach steigen rückwirkend ab 1. Januar um satte 85 Prozent. Die entsprechende Mitteilung der Rathausverwaltung hat jetzt im Gemeinderat für eine aufgeregte Diskussion gesorgt.

Dabei gibt es in dem Punkt gar nicht viel Spielraum für eine Kommune. Serviceleistungen wie die Müllabfuhr müssen kostendeckend funktionieren, und die Kosten müssen komplett auf den Verbraucher, also den Bürger, umgelegt werden. Trotzdem haderten die Kommunalpolitiker im Bürgerhaus damit, den Pullachern den Preisanstieg in vollem Umfang zuzumuten.

Es gäbe auch Menschen in der Gemeinde, wurde von verschiedenen Seiten vorgebracht, die jeden Pfennig umdrehen müssen. Die können nicht einfach bis gestern noch 159 Euro im Jahr für die 60-Liter-Restmülltonne gezahlt haben und heute dafür 289 Euro aufbringen müssen. Schließlich wurde mit deutlicher Mehrheit von 13 zu sieben ein Antrag von Michael Reich angenommen, demzufolge nun „nach Möglichkeiten“ gesucht werden soll, wie „Teilen der Bevölkerung eine Beihilfe“ gewährt werden könne, um die gestiegenen Gebühren abzufedern. „Es ist eigentlich ein Witz“, hatte Reich gemeint, „dass es die FDP ist, die sowas fordern muss“.

Kämmerer André Schneider hatte ausführlich erklärt, dass sich die Gebührenerhöhung nicht vermeiden lasse – und wie es überhaupt dazu kommt. Alle drei Jahre passt die Verwaltung die Gebühren an die tatsächlichen Kosten an. Vor drei Jahren wurde damit eine externe Beraterin beauftragt. Die hat sich offenbar ziemlich vertan. Schon seit 2019 funktionierte das Ganze eben nicht kostendeckend, ein Defizit von rund 410 000 Euro ist aufgelaufen, das jetzt wieder aufgefangen werden muss und allein für 16 Prozent der Kostensteigerung verantwortlich ist. Und dann hatte man damals, das könnte die Beraterin dazu verleitet haben, die Gebühren 2019 um 30 Prozent zu senken, eine Überdeckung und einen nicht unerheblichen Betrag auf der Haben-Seite – genau die umgekehrte Situation wie jetzt also. Das Ganze sei ein „wenig ruhmreiches Thema“, meinte Schneider.

Ob man die Expertin von damals nicht haftbar machen könne für die Fehlkalkulation, wollte Reinhard Vennekold (WiP) zu Beginn der Diskussion wissen. „Ich bin nicht einverstanden mit der Erhöhung, lassen Sie uns die Bürger entlasten“, ermunterte auch er die Kollegen. Auch Johannes Schuster, sein Fraktionskollege, sagte: „Das Problem ist nicht trivial“, die satte Gebührenerhöhung werde auch der Isartaler Tisch, dem er vorsteht, schmerzlich zu spüren bekommen. „Ich habe manchmal an einem Tag vier volle Biotonnen, weil von den Sachen, die wir bekommen, halt auch einiges schlecht sein kann.“

Peter Bekk von den Grünen berichtete, dass in der Gemeinde Gräfelfing der Müll, den jeder Bürger wegwirft, gewogen wird, was ein großer Ansporn sei, weniger Abfall zu produzieren. Auch sene Fraktionskollegin Marianne Stöhr regte an, die Bürger „konsequent, mit Pfiffigkeit und Humor“ zur Müllvermeidung anzuhalten. Denn die Müllgebühren werden für die ganze Gemeinde günstiger, wenn Pullach weniger wegschmeißt.

Dabei hat die Gemeinde schon versucht, das Loch in der eigenen Kasse so sozial verträglich zu stopfen wie irgendwie möglich – und entsprechend mit der Müll-Grundgebühr jongliert.

Künftig kostet die 80-Liter Tonne für Restmüll statt 185 Euro im Jahr 339 Euro. Eine zusätzliche Biotonne ist mit 157 Euro zu bezahlen statt wie bisher mit 93 Euro. Die 120 Liter fassende Papiertonne hingegen kommt künftig günstiger und wird mit nur 17 Euro veranschlagt statt der bisher fälligen 24 Euro im Jahr.