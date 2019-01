Aus dem Idyll in die Hölle

Es ist ein ganz besonderer Band der „Pullacher Schriftenreihe“, der im vergangenen Jahr herausgekommen ist. In dem umfangreichen, viel bebilderten Buch zeichnet die Historikerin Susanne Meinl gut 30 Lebenswege von Menschen und Familien aus Pullach nach, die aufgrund ihres Glaubens in der Zeit des Nationalsozialismus entrechtet, verfolgt und umgebracht worden waren.

Pullach – Von dem Kinderheim, das Hugo Spiegelberg Anfang des letzten Jahrhunderts in Ebenhausen gebaut und dann aufgebaut hat und das später der bekannte Arzt Erich Benjamin übernahm, gibt es noch ein Bild. Aufgenommen im Garten, die Kinder tanzen und spielen dort in der Wiese. Die Mädchen in adretten Kleidchen, der eine oder andere Bub auch in der Lederhosn. Eine einzige Idylle. Aber sie währte nicht lang. Nicht nur, weil Spiegelberg überraschend 1920 an einem Herzinfarkt starb und seine Frau Helene das Sanatorium sowie das Wohnhaus der Familie verkaufen musste. Sondern vor allem auch, weil sie alle, Helene und ihre vier Kinder, dann unter den Nazis gnadenlos verfolgt worden sind. Nicht alle überlebten den Terror.

Hugo und Helene Spiegelberg, die beide aus jüdischen Familien stammten, waren kurz nach der Jahrhundertwende aus München rausgezogen. Er war vorher Arzt gewesen am renommierten Haunerschen Kinderspital. Jetzt zog er sein Kinder-Erholungsheim hoch, auch viele Münchner vertrauten ihm ihre Buben und Mädchen an. 1906 hatte er die Klinik gebaut, 1910 fügte er das Wohnhaus an. Nach seinem Tod blieben die Spiegelbergs in der Landkreis-Gemeinde. Einer der Söhne, Hermann, lernte Buchhändler, aber die Anteile an einem eigenen Laden, die er bald erwarb, wurden ihm schon 1935 wieder aberkannt. Auch wenn er doch eigentlich evangelisch war und, wie sich die Machthaber ausdrückten, „arische Großelternanteile“ in sich trage, galt er für sie doch als „Volljude“.

Hermanns kommende Jahre wurden dann ein einziges Spießrutenlaufen. Er hatte selbst jetzt auch schon Familie, zwei Kinder mit seiner Frau Gertrud. 1936 zogen sie nach Pullach in die Forststraße 5. Gertrud war evangelisch, und erstmal schien es so, als sei Hermann den Machthabern entwischt. Bei der Anmeldung in der Gemeinde hatte er den Mädchennamen von Helene nicht richtig angegeben. Er arbeitete als Kontorist bei den Vereinigten Sauerstoffwerken GmbH in Höllriegelskreuth, an der auch die IG Farbenindustrie AG und die Gesellschaft für Lindes Eismaschinen beteiligt waren. Aber dann kam 1941 sein Schwindel auf – und er verlor, was er sich aufgebaut hatte. Den Job. Das Ansehen. Er wurde zur Zwangsarbeit am Bau eingezogen, was ihn, wie Susanne Meinl schreibt, „in kürzester Zeit“ herzkrank machte.

Derweil hatte im Mai 1940 seine jüngere Schwester Irmgard, die mit der Mama noch in Ebenhausen lebte, einen Brief an den Bürgermeister von Schäftlarn geschrieben. Sie sei, heißt es darin, wegen ihrer vier evangelischen Großeltern einfach der Auffassung gewesen, den Vornamen „Sara“ nicht tragen zu müssen. Jetzt aber wisse sie: „Ich bin Mischling.“ Sie, die in der Familie „Baby“ genannt wurde, und ihre Mutter wurden irgendwann nach München beordert und dann in die berüchtigte Flachsröste nach Lohhof überstellt. Irmgard wurde dort stellvertretende Leiterin des „jüdischen Arbeitseinsatzes“. Aber als Helene bei der zweiten großen Deportation aus Bayern dabei war, entschloss sie sich, sie nicht alleine gehen zu lassen. Sie kamen beide nie zurück – ihre Spuren verlieren sich, nachdem sie am 4. April 1942 ins Transitghetto Piaski verbracht worden waren.

Hermann Spiegelberg überlebte. Am 1. Mai 1945 stellte ihn Linde wieder ein, er konnte sich jetzt dank seiner Englischkenntnisse sehr nützlich machen bei Verhandlungen mit der US-amerikanischen Besatzungsmacht. Weitere Schicksalsschläge blieben ihm jedoch nicht erspart. Im September nahm sich seine Frau Gertrud das Leben. Aber er heiratete später noch einmal und bekam auch noch einen Sohn. Er starb 1977 am Chiemsee.