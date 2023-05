Pullachs Bürgermeisterin feiert 60. Geburtstag - Toni Hofreiter über sie zur Politik gekommen

Von: Andrea Kästle

„Was Susanna geleistet hat, ist großartig.“ Abgeordneter Toni Hofreiter nach seinem Redebeitrag mit Gastgeberin Susanna Tausendfreund. © ak

Zu ihrem 60. Geburtstag hatte Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund geklotzt und nicht gekleckert. Viele Künstler traten auf, auch Toni Hofreiter beglückwünschte sie.

Pullach – Das Bürgerhaus: Für die Grünen-Rathauschefin Susanna Tausendfreund mitnichten immer ein Ort munteren Zusammenseins. Seit Beginn der Pandemie, also seit dem Frühjahr 2020 finden hier die Gemeinderatssitzungen statt, und sie sind nicht immer eine erfreuliche Angelegenheit. Pullach neigt ja dazu, Beschlüsse ewig hinauszuziehen, und was heute beschlossen wurde, wird nicht selten morgen wieder rückgängig gemacht. Jetzt aber herrschte einen Abend lang beste Stimmung im Kulturtempel von Pullach: Die Bürgermeisterin feierte dort, freilich komplett auf eigene Rechnung, ihren 60. Geburtstag.

Feiergesellschaft bunt gemischt

Sie hatte die Rathausbelegschaft eingeladen. Sie hatte den Gemeinderat eingeladen. Sie hatte aber auch Wegbegleiter von früher eingeladen, weshalb viele Leute mitgefeiert haben (knapp 400) und die Feiergesellschaft bunt gemischt gewesen ist.

Unterhalten wurden alle gleich – es gab ein Bühnenprogramm, das mit Ecco di Lorenzo, auch ein früher Freund, begann, mit Hedwig Rost und Jörg Baesecke und ihrer „kleinsten Bühne der Welt“ weiterging und mit Hans Well und seinen Wellbappn aufhörte. „Ich fühle mich bestens“, meinte zwischendurch die Gastgeberin.

Hofreiter eigens aus Berlin angereist

Klar, Laudationes wurden auf sie auch gehalten, prominentester Redner war Grünen-Bundestagsabgeordneter Toni Hofreiter, eigens aus Berlin angereist, dessen Redebeitrag eigentlich eine Überraschung hatte sein sollen, von der aber was zur Jubilarin durchgedrungen war. Ebenfalls anwesend: Die (Ex-) Bürgermeister aus Schäftlarn (Erich Rühmer), Sauerlach (Barbara Bogner), Gräfelfing (Peter Köstler), Landrats-Vize Christoph Nadler, viele Kreisräte, die Pullacher Prominenz, allen voran beide Ehrenbürger der Gemeinde, Erwin Deprosse und Sabine Würthner. Auch beide Pfarrer, Martin Zöbeley und Wolfgang Fluck, waren gekommen.

„Die Rettung der Welt findet vor Ort statt“

Anton Hofreiter, der Susanna Tausendfreund seit 38 Jahren kennt, berichtete, er sei über sie zur Politik gekommen. Er könne sich ruhig aufstellen lassen, redete sie ihm zu, so leicht werde man ohnehin nicht gewählt. Er sagte: „Die Rettung der Welt findet vor Ort statt.“ Er danke ihr für ihr Engagement. Hans Well, ehe er und seine Kinder die Anwesenden nach einer Pause aufs Beste unterhielten, meinte, Tausendfreund sei „eine, die für was steht, auch wenn sie damit aneckt“. Er sagte ihr: „Du bist einfach eine tolle Frau.“ Im Übrigen sprach er einen kleinen Trost aus. Die Jahre zwischen 60 und 70 seien die besten im Leben. Well selbst wird heuer 70.

Das Leben Revue passieren lassen

Ansonsten? Hat auch das Geburtstagskind selbst eine kleine Rede gehalten und das eigene Leben Revue passieren lassen. Von der Schule weg ist sie aus dem gerade gegründeten Ortsverein in den Gemeinderat gekommen. Zwei Wahlzeiten lang saß sie im Landtag und hat in Pullach in einer der ersten Wohngemeinschaften gewohnt, Jura studiert. In der Freizeit zaubert sie und segelt gern. Sie sagte, als Rathauschefin jetzt seit neun Jahren im Amt: „Das ist für mich die erfüllendste Tätigkeit.“ Und: „An Rente denke ich natürlich noch nicht.“