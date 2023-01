Kein Ratsbegehren zum Ausbau von United Initiators

Von: Andrea Kästle

Teilen

Chemiewerk am Isarhochufer: United Initiators © Andrea Kästle

Mit großer Mehrheit lehnt der Pullacher Gemeinderat eine Bürgerabstimmung zu den Ausbauplänen von United Initiators ab. Scharfe Kritik übten die Gemeinderäte aber an der Bürgerinitiative.

Pullach – In Pullach wird es, jedenfalls wie es jetzt aussieht, kein Ratsbegehren geben über die Pläne von United Initiators, beziehungsweise über die Bebauungspläne der Gemeinde, die den gewünschten Umstrukturierungen auf dem Areal einen Rahmen geben. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen, mit einer Zweidrittelmehrheit von 14 zu sieben Stimmen. Und nach ausgiebiger Diskussion, bei der sich nicht nur alle Fraktionen, sondern auch fast alle Mitglieder dieser Fraktionen zu Wort meldeten.

Bürger wollen endlich eine Entscheidung

Dabei ging es zum einen darum, dass die ganze Angelegenheit, wie die Mehrheit im Gremium fand, schlicht zu komplex ist, um damit die Bürger zu behelligen. Sie habe von vielen Pullachern, sagte bei der Sitzung Verena Hanny (Grüne), rückgemeldet bekommen, man erwarte jetzt einfach mal eine Entscheidung. Auch Cornelia Zechmeister von der WiP meinte mit Blick auf die halbleeren Besucherreihen, das Thema interessiere die Pullacher viel weniger als man gemeinhin annehme.

Bürgerinitiative will nicht kooperieren

Zum anderen reagierte damit das Gremium darauf, dass die Bürgerinitiative ein weiteres Mal das Angebot, zu kooperieren, ausgeschlagen hat. Schon im November 2022 hätte der Gemeinderat ja eigentlich den Satzungsbeschluss fassen wollen für die Bebauungspläne, verschob das alles aber noch einmal - um der Bürgerinitiative Gelegenheit zu geben, ins Wirrwarr auch der inzwischen anhängigen Klagen Ordnung zu bringen. Genau das ist aber nicht passiert. Weiterhin ist eine Klage gegen das Ratsbegehren anhängig, bis zur Sitzung am Dienstag trudelte von den Beteiligten lediglich die Ankündigung ein, man sei unter bestimmten Umständen bereit, diese Klage zurückzuziehen. Das war aber der Mehrheit im Gemeinderat nicht genug.

Kontroverse Meinungen

Was auch nicht gut ankam bei den Gemeinderäten, ist die Tatsache, dass die Bürgerinitiative in den letzten Tagen Flugblätter an alle Pullacher Haushalte verteilt hat, nur nicht an die Gemeinderäte. Entsprechend wurde in der Sitzung im Bürgerhaus immer wieder gesagt, es sei sinnlos, unter den Bedingungen noch auf irgendwas zu warten. Oder zu hoffen. Holger Ptacek, SPD: „Ich sehe keine Möglichkeit, das Ratsbegehren durchzuführen“, Fabian Müller-Klug, Grüne: „Ich will mich nicht treiben lassen von der Bürgerinitiative“, im Fall eines Ratsbegehrens sei doch nur mit der nächsten Kampagne zu rechnen. Andreas Most, Pullach Plus: „Wir sollten erstmal die Entscheidungen des Gerichts abwarten“, und: „United hat auch einen Anspruch auf Rechtssicherheit.“ Johannes Schuster (WiP) sagte: „Ich höre nichts Neues von der Bürgerinitiative außer Beschimpfungen.“ Seine Fraktionskollegin Cornelia Zechmeister: „Die Bürger wurden bei dem Thema so sehr mitgenommen wie sonst nie.“

Befürworter des Ratsbegehrens

Aber, eben: Ein Drittel im Gemeinderat war für ein Ratsbegehren, Florian Gering von den Grünen fand: „Zahlreiche Bürger wollen gehört werden.“ Und Reinhard Vennekold von der WiP und Michael Reich, FDP, plädierten erneut dafür, sich mit Vertretern der Bürgerinitiative an einen „runden Tisch“ zu setzen - den die allerdings schon im November abgelehnt haben. Vennekold: „Da würden wir dann alle als Gewinner aufstehen.“

Ebenfalls für ein Ratsbegehren sprach sich die Agenda 21 aus, die im Gremium Rederecht hat. Sprecher Peter Kloeber: „Ein Ratsbegehren ist die sauberste Lösung“, man solle den Bürger mitreden lassen. Ende April soll nun erneut der Satzungsbeschluss für beide Bebauungspläne auf die Tagesordnung im Gemeinderat kommen.