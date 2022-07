Schaden am Dach der Mittelschule - Vor dem Abriss wird es richtig teuer

Von: Andrea Kästle

Das beschädigte Dach auf einem Teil der Mittelschule. Hineingeregnet hat es hier wohl schon länger, man hat es nur nicht gemerkt. Der Dachstuhl war nicht begehbar. Foto: ak © ak

Die Mittelschule in Pullach wird in zehn bis 15 Jahren wird das Gebäude wohl abgerissen, damit auf dem Areal die Grundschule neu errichtet werden kann. Trotzdem muss gebaut werden – bei einem Starkregen am 24. Juni ist ein Teil des Dachs in einem Nebengebäude eingebrochen.

Pullach – In der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Schaden thematisiert, höchstens 150 000 Euro, die vom Gremium auch gleich bewilligt wurden, muss Pullach in die Hand nehmen, um das Gebäude südlich vom Haupttrakt wieder nutzbar zu machen. Die Böden sind alle noch intakt, das Dach wird saniert und bekommt einen neuen Dachstuhl, diesmal mit sechsprozentiger Neigung. Bautechnikleiter Peter Kotzur meinte eine Woche nach der Sitzung: „Es geht ganz gut voran“, alle Firmen, die gebraucht werden, konnte man verpflichten.

In der Schulküche wird gekocht

Für die Schule wiederum bedeutet der Schaden am Gebäude freilich einige Umstände, in den betroffenen Räumen wurde der Offene Ganztag abgewickelt. Jetzt wird übergangsweise in der Schulküche selbst gekocht, was möglich ist, weil dort kurz vor den Sommerferien kein Unterricht mehr stattfindet. Und zum Essen gehen Schüler und Lehrer, wenn es vom Wetter her möglich ist, im Moment nach draußen. „Zum neuen Schuljahr bräuchten wir das Gebäude aber wieder dringend“, meinte dieser Tage Rektor Harun Lehrer. Vorsichtshalber hat er sich schon mal nach Caterern umgesehen. „Ich hoffe auf die Unterstützung der Gemeinde.“

Schulrochade bleibt größtes Vorhaben in Pullach

Derweil bleibt die geplante Schul-Rochade weiterhin eines der größten Vorhaben im schmucken Ort am linken Isarhochufer. Der Witz ist, dass ausgerechnet der Neubau der Grundschule, der als einziges von den Schul-Projekten schon beschlossen ist, als letztes verwirklicht werden kann. Vorher muss ja das Areal erst mal frei werden – und das ist erst dann der Fall, wenn die Mittelschule ihren Neubau hat. Der wiederum gemeinsam mit einem neuen Gymnasium auf der Kuhwiese in die Höhe gezogen werden soll. Das Dach, das jetzt gemacht wird, muss also schon noch eine Weile halten.