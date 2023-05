Schmucke Häuser und ein Schädling - Pullach kümmert sich um ihre alten Gebäude

Von: Andrea Kästle

Teilen

Die Habenschadenstraße 14, von außen schon allerbestens hergerichtet. © Andrea Kästle

Zwei Gebäudeschmuckstücke in der Pullacher Habenschadenstraße gehören der Gemeinde. Sie kümmert sich darum, dass beide wieder in frischen Glanz erstrahlen.

Pullach - In der Habenschadenstraße in Pullach, zwischen Musikschule und Kirchplatz, stehen zwei der schönsten Häuser in der Gemeinde. Beide gehören der Gemeinde, beide sind immer wieder Thema im Gemeinderat. Das eine, die Nummer 14, ist gerade dabei, aufs Schönste hergerichtet zu werden, und ist seit ein paar Wochen nicht mehr eingerüstet. Die Arbeiten gehen jetzt innen weiter.

Das andere, die Nummer 8, ist das älteste Haus der Gemeinde. Die Dirndlkünstlerin Michaela Keune hat dort ihr Atelier und wohnt auch darin. Um dieses Anwesen ging es in der jüngsten Gremiumssitzung kurz, denn das Haus ist von einem Holzschädling befallen. Man wisse nicht, hieß es, ob es überhaupt noch zu verantworten ist, dass jemand darin wohnt. Als Erstes wird genau deshalb jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Gerade um dieses alte Bauernhaus mit den taubenblauen Fensterläden hat es in den letzten Jahren viel Wirbel gegeben. Die Gemeinde hatte schon beschlossen, das Anwesen zu veräußern und hat diesen Beschluss dann wieder rückgängig gemacht. Michaela Keune hatte bereits ihre vielen Kontakte in Gesellschaftskreisen genutzt, um auf sich und ihre Situation aufmerksam zu machen. Irgendwann wird sie jedoch raus müssen, wenigstens für die Zeit der anstehenden Renovierung. In der Sitzung meinte auch Renate Grasse von den Grünen: „Wir müssen uns endlich Gedanken machen über die Nutzung.“

Vom Dorf, das Pullach mal war, ist wirklich nicht mehr viel übrig. Die Gemeinde, könnte man sagen, hat keine Phase der Geschichte ausgelassen. Was freilich auch an ihrer Lage liegt, nah an München, im Isartal, recht nah an den Bergen. Die Habenschadenstraße 14 ist Teil der Villensiedlung, die der umtriebige Bauunternehmer Jacob Heilmann um die Jahrhundertwende ans Isarhochufer würfelte – beziehungsweise deren Errichtung er den Boden bereitete. 1906/ 07 dürfte das Anwesen mit den petrolfarbenen Fensterläden errichtet worden sein, von einem Professor Bauschinger, der genau mit den Architekten (Stadler & Necker) arbeitete, die auch Heilmann gut fand. Die Tochter des Architekten hat das Gebäude bis in die 1960er Jahre hinein bewohnt.

Da war Pullach schon auf dem besten Weg zu viel Wohlstand. Nachdem sich auch die Nationalsozialisten hier wohlgefühlt hatten und auf einem Areal, das später der BND für sich in Anspruch nahm, eine Mustersiedlung für Parteikader errichtet hat. Den Grund dafür haben sie sich erpresst.

Aber: Pullach hat auch eine Vergangenheit als Künstlerort, Sebastian Habenschaden und der Lebensreformer und Maler Karl Diefenbach lebten hier, gefolgt von Hans-Jürgen Kallmann, Helmut Sturm, Mitbegründer der genialen Gruppe „Spur“, und Hubertus Pilgrim. Und vor Diefenbach hatte unten an der Isar der Bildhauer Franz Höllriegel einen Skulpturenpark geschaffen, den die Gemeinde erst vor Kurzem wieder freigelegt hat.

Schönerweise stehen beide Anwesen in der Habenschadenstraße inzwischen unter Denkmalschutz. Während der Gemeinderat für die Habenschadenstraße 14 prüfen lassen will, ob sich das Haus mit dem netten Türmchen zum Bewohnen für zwei Parteien eignen würde, ist noch unsicher, wie es mit dem ältesten Gebäude der Gemeinde weitergehen soll. Das ohnehin sehr wache Geschichtsforum vor der Haustür hat mal die Einrichtung eines Museums dort ins Spiel gebracht. Geschichten aus der Geschichte gäbe es wirklich reichlich zu erzählen. Allein schon die Architektur wäre Thema für eine Sonderausstellung. In der Gemeinde gibt es 36 Anwesen, die unter Denkmalschutz stehen.

Man darf gespannt sein, wie es weitergeht – und wie schlimm der Käferbefall auf Nummer 8 ist.

Teilansicht des ältesten Bauernhauses der Gemeinde, Habenschadenstraße 8. Wie es aussieht, wird die Sanierung umfangreicher ausfallen müssen. © Andrea Kästle