Schockanruf: Betrüger tappen in die Falle

Teilen

Symbolbild © Sebastian Gollnow/ DPA

Besser hätte es nicht laufen können. Bei einem sogenannten Schockanruf sind diesmal die Betrüger einem über 70 Jahre alten Pullacher und seinem Sohn auf den Leim gegangen.

Pullach – Am Montag gegen 14.15 Uhr erhielt der Herr aus Pullach einen Anruf von einem unbekannten Täter, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der angebliche Polizist erklärte ihm, dass sein Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und festgenommen worden sei. Der Vater solle eine Kaution zur Freilassung zahlen. Was der Betrüger nicht wusste: Der angeblich inhaftierte Sohn war im selben Moment zu Besuch. Er saß neben seinem Vater, daher durchschauten die beiden den Betrugsversuch sofort.

Sohn ruft parallel die Polizei an

Der über 70-Jährige ging aber zum Schein auf die Forderungen ein. Parallel dazu wählte der 38 Jahre alte Sohn auf seinem Handy die 110. Von da an hörten die Ermittler der Kriminalpolizei alle weiteren Gespräche mit. Der Pullacher wurde an einen vermeintlichen Staatsanwalt weitergeleitet. Mehrere zehntausend Euro und weitere Wertgegenstände sollte er übergeben. Eine angebliche Mitarbeiterin wurde zur Übergabe des Geldes angekündigt. Der Vater spielte das Spielchen mit, tat so, als würde er das Geld beschaffen und kam zur verabredeten Übergabe, die vor seinem Wohnanwesen stattfinden sollte. Dabei konnten die Polizeibeamten die Abholerin um 17.40 Uhr festnehmen.

Abholerin wird festgenommen

Laut Polizei handelte es sich um eine 36 Jahre alte Tschechin ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums überstellt. Inzwischen wurde ein Haftbefehl gegen sie erlassen. Die Ermittler der AG Phänomene versuchen nun, beispielsweise über Telefonnummern und Listen, an die Hintermänner zu gelangen. icb