Sie ist ein Vorbild für alle: Pullacherin engagiert sich seit über 50 Jahren für andere Menschen

Von: Andrea Kästle

Ich habe immer mehr von den Menschen bekommen, als ich selbst gegeben habe. Irene Frisch Ein Vorbild: Die vielfach engagierte Irene Frisch, die in Pullach auch den Hospizverein und den Isartaler Tisch mitgegründet hat, mit Ministerpräsident Markus Söder. © bro

Irene Frisch (76) aus Pullach wurde jetzt für ihr Engagement mit dem Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten ausgezeichnet.

Pullach – Mit zwölf oder 13 Jahren übernahm sie ihr erstes Ehrenamt. Kümmerte sich in München um eine Frau, die gehandicapt war, ging für sie einkaufen, half auch sonst. Sie machte es gern, sagt Irene Frisch. Heute ist sie 76, verbringt noch immer mehrere Stunden ehrenamtlich für andere. Jetzt wurde die Wahl-Pullacherin, Mutter zweier erwachsener Töchter, nachdem sie schon Ehrungen von der Gemeinde und vom Landkreis erhalten hat, für ihre Verdienste auch vom Staat ausgezeichnet. Ministerpräsident Markus Söder überreichte ihr das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten.

Das Wichtigste ist für sie der Zusammenhalt

Bei der Verleihung strahlte Irene Frisch in die Kamera. Sie sagte, sie habe diese weitere Auszeichnung eigentlich gar nicht gebraucht. Das Wichtigste für sie sei nämlich der Zusammenhalt im 50-köpfigen Team der Nachbarschaftshilfe, die auf ihre Initiative zurückgeht und die sie noch immer leitet. Sie selbst sei behütet aufgewachsen: „Ich war immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden, man muss auch was zurück geben.“

Groß geworden ist sie in München, und dass Überfluss und Wohlstand keine Selbstverständlichkeiten sind, hat sie in ihrer Kindheit durchaus erfahren. Die Eltern kamen beide aus dem Sudetenland, der Vater hatte den Krieg mitgemacht, die Mutter Vertreibung und Flucht erfahren. Die Eltern wollten, dass ihre drei Töchter es einmal besser haben, „mein Vater schlug sich durch und engagierte sich auch schon ehrenamtlich. Er war mein Vorbild“.

Sie weiß selbst, wie es ist, wenn man Hilfe braucht

1972 ist Irene Frisch mit ihrem Mann Otmar, den sie über die katholische Jugend kennengelernt hatte, rausgezogen ins Grüne, nach Pullach. Dort dauerte es nicht allzu lang, und sie hatte wieder einen Job, der dem Allgemeinwohl diente – wobei das Ganze damit begann, dass eigentlich sie Hilfe gebraucht hätte. Weil sie nach einer Sportverletzung mit einem eingegipsten Bein täglich zum Arzt humpeln musste. Als sie wieder laufen konnte, ging sie zum Pfarrer von Großhesselohe, Ernst Leibrecht, den sie ohnehin in bester Erinnerung hat. „Er war der Beichtvater von Guardini.“ Schlug ihm vor, einen Fahrdienst aufzubauen. „Er war gleich Feuer und Flamme.“

Gründerin der Nachbarschaftshilfe

So gründete sich 1981 aus dem Frauenkreis der Pfarrei erst die Nachbarschaftshilfe Großhesselohe, die irgendwann dann in eine Nachbarschaftshilfe für ganz Pullach ausgeweitet wurde. Fünf Frauen, darunter auch die tatkräftige CSU-Gemeinderätin Renate Seidel, saßen mit Irene Frisch im Vorstand. Inzwischen haben die anderen alle aufgehört oder sind gestorben. Irene Frisch macht weiter, unterstützt von Monika Stiegler in der Leitung. Verbringt noch immer jeden Tag Stunden am Telefon, um sämtliche Bitten um Unterstützung entgegenzunehmen und die Einsätze zu koordinieren. Unter ihren 50 Helfern sind auch „sechs bis zehn“ Männer. Sie sagt: „Es gibt nie ein Ärgernis.“

Bei der Preisverleihung meinte die Geehrte zu Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne), die mitgekommen war: „Ich habe immer mehr von den Menschen bekommen, als ich selbst gegeben habe.“