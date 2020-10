Spiel und Sport auf den Seitnerfeldern

Die Seitnerfelder in Pullach, eine der letzten Freiflächen in der Gemeinde, die auch nicht bebaut werden soll. Hinten ist die katholische Kirche zu sehen. Der Spielplatz, im Bild rechts, wird jetzt vielleicht mit einer Wasserpumpe aufgerüstet.

Beachvolleyballfeld und ein Wasserspielplatz

Die Gemeinde Pullach hat zwar viel vor in nächster Zeit, unter anderem will sie drei Schulen neu bauen oder erweitern und sanieren. Trotzdem kommen die kleinen Freuden vor der Haustür nicht zu kurz. In seiner jüngsten Sitzung beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung damit, Standorte für einen Wasserspielplatz und ein Beachvolleyballfeld zu suchen.