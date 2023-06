Tag der offenen Gartentür: Hier gibt‘s einzigartige Einblicke in grüne und bunte Oasen im Landkreis München

Aktion

Landkreis-Bürger und Vereine zeigen beim „Tag der offenen Gartentür“ am Sonntag ihre grünen Oasen.

Landkreis – Der Landkreis München nimmt am Sonntag, 18. Juni, am „Tag der offenen Gartentür“ teil. Ziel der Aktion ist es, besonders gelungene Gartenbeispiele der Allgemeinheit an einem Tag kostenlos zugänglich zu machen. Die dabei entstehenden Gespräche sollen den Erfahrungs- und Gedankenaustausch zwischen den Hobbygärtnern, den Gartenbauvereinen, der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege und den Firmen des Garten- und Landschaftsbaus intensivieren und ebenso die Inspiration für den eigenen Garten anregen.

+ Inspirationen für den eigenen Garten können die Besucher beim Aktionstag sammeln. © landratsamt

Die Gärten sind am Sonntag von 10 bis 17 Uhr für die Besucher geöffnet. Dieses Jahr wurde für die Eröffnungsveranstaltung um 10 Uhr der für die Gartenstadt Pullach typische Hausgarten von Erika Eggelsmann in der Gistlstraße 78 als Austragungsort gewählt. Für die Gartenbesitzerin ist es ein Jubiläum. Sie ist zum 20. Mal beim „Tag der offenen Gartentür“ dabei.

Der Naturgarten von Erika Eggelsmann bietet eine Löwenzahnwiese, drei Apfelbäume, zwei Hochbeete – mit Bohnenstangen verbunden –, Johannisbeerbüsche, Blumen und eine umfangreiche Eigen-Kompostierung. Eine Besonderheit ist ein 100-jähriger Handwerkskarren des Pullacher Schlossers, umfunktioniert als Hochbeet für Kräuter und Salat in Hausnähe. Diverse Sitzplätze im Garten laden bei schönem Wetter zum Verweilen ein.

+ Von Blütenpracht bis Gemüseanbau gibt es viel zu sehen in den facettenreichen Gärten. © Landratsamt München

Alle geöffneten Gärten im Überblick

Organisiert und veranstaltet wird dieser Tag von den Kreisfachberatern für Gartenkultur, Landespflege und Grünordnung des Landratsamts München in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband Oberbayern für Gartenbau und Landespflege und den regionalen Gartenbauvereinen.

• Haar

VHS Haar Ökogarten Am Waldfriedhof / Ende der Ferdinand-Kobell-Straße, Margarete Frommherz:



In 42 Jahren hat sich dieses Gelände, das hinter dem Waldfriedhof liegt, in einen Ökogarten mit Beeten, Teich, Blumen und Naturhecken verwandelt. Er ist Zuhause für Fledermäuse, Kröten, Libellen und Igel – und eine Welt voller Abenteuer für Kinder.



• Taufkirchen

Umweltgarten der Gemeinde Taufkirchen, Erika Theimer, Köglweg 99:



Der 24 Jahre alte, ehrenamtlich gepflegte Umweltgarten ist aufgeteilt in Duft- und Kräutergarten, Insekten- und Teichbereich, Rosen-, Stein und Bauerngarten, Kräuterschnecke, Kompost, Sinnespfad, Trockenmauer und Blumenwiese.



• Gabi Zaglauer-Swoboda Hohenbrunner Weg 92:



Der interkulturelle Garten mit einer Größe von rund 3000 Quadratmetern besteht mittlerweile seit acht Jahren. Gegründet als Projekt des Programms „Soziale Stadt Taufkirchen“ hat sich der Gemeinschaftsgarten mit vielen kleinen, individuell und ökologisch bewirtschafteten Parzellen und einem Gemeinschaftsteil, der Allmende, als Begegnungsstätte für Menschen mit unterschiedlicher Herkunft etabliert. Gabi Zaglauer-Swoboda und Dorothee Bischof wurden 2017 für ihr Engagement mit der Umweltehrung des Landratsamts München ausgezeichnet.



• Regina Probst, Platanenstraße 34:



Ein kleiner Reihenhausgarten mit 50 Quadratmetern Staudenpflanzungen, die schon seit knapp 20 Jahren bestehen und sehr schön mit einjährigen Pflanzen kombiniert sind. Eine wahre Blütenpracht, die man hier bestaunen kann. .



• Pullach

Erika Eggelsmann, Gistlstraße 78:



Der Naturgarten bietet eine Löwenzahnwiese, drei Apfelbäume, zwei Hochbeete, Johannisbeerbüsche, Blumen und eine umfangreiche Eigen-Kompostierung.



• Neubiberg

Biogarten im Umweltgarten Neubiberg, Umweltgartenverein Neubiberg, Lothar Bruns, Äußere Hauptstraße 10:



Der Biogarten im Umweltgarten neben dem Spielplatz wird durch die Mitglieder des Vereins für den Anbau von Gemüse, Blumen und Kräutern genutzt. Eine Besonderheit auf dem etwa 900 Quadratmeter großen Gartengelände ist die Tomatensammlung von Thorsten Thron zur Erhaltung alter und unbekannter Tomatensorten. Der Umweltgarten mit einer Größe von 3,2 Hektar bietet ein volles Programm für den Familienausflug: Ob im Biogarten, am Teich, am Tiergehege, am Bienenhaus oder in der Blumenwiese – es gibt viel zu entdecken.



• Lisa und Paul Kellner Zillestraße 30:



Naturnaher Reihenhausgarten (ca. 250 Quadratmeter) mit vielen heimischen Pflanzen, Bachlauf, Lehmteich, Zisterne, Nützlingsquartieren, Totholzhaufen, Naturstein-Trockenmauern, Weidenflechtzaun und Wurmwanderkasten. Es gibt heimische Tier- und Insektenarten und wunderschöne Wildblumen zu entdecken.



• Kirchheim-Heimstetten

Angela und Stephan Keck Maria-Glasl-Straße 12a:



Der 60 Jahre alte Mehrgenerationengarten ist ein 650 Quadratmeter großer „Schattengarten“ mit verschiedenen Sitzplätzen und einem begrünten Garagendach.