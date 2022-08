Nach 35 Jahren wieder Deutscher Vizemeister

TC Großhesselohe auf Platz zwei der Tennis-Bundesliga

Beim Saisonfinale der Tennis-Bundesliga holt der TC Großhesselohe den neuen Champion Düsseldorf nicht mehr ein und wird Deutscher Vizemeister.

Großhesselohe – 1986 und 1987 ist dies schon mal gelungen – und jetzt, 35 Jahre später, zum dritten Mal: Der TC Großhesselohe ist Deutscher Vizemeister im Tennis. Die Bundesligamannschaft aus dem Isartal beendete die Saison mit zwei Siegen, einem 4:2 daheim vor 750 Zuschauern gegen TK Kurhaus Lambertz Aachen sowie einem klaren 6:0-Auswärtserfolg beim Meister vergangenen drei Saisons, dem Tennisklub Grün-Weiß Mannheim. Trotz der beiden Siege reichte es nicht, die zwei Pünktchen Rückstand auf den Rochusclub Düsseldorf auf- und die Nordrhein-Westfalen einzuholen: Auch Düsseldorf gewann beide Partien (jeweils 4:2 gegen Mannheim und in Ludwigshafen) und sicherte sich damit erstmals in der Vereinsgeschichte den Meistertitel.

„Erst einmal Glückwunsch an Düsseldorf, dass sie nach langer Zugehörigkeit ihren ersten Titel gewonnen haben“, sagte TCG-Bundesliga-Sportchef Bernard Eßmann. „Wir haben nach ersten Enttäuschungen in den ersten Saisonspielen zwar den ganz großen Wurf nicht geschafft. Aber wir freuen uns, dass wir uns im dritten Jahr nach dem Aufstieg noch einmal verbessern konnten.“

Theoretische Titelchance mit Heimsieg gegen Aachen gewahrt

Mit dem 4:2 im hart umkämpften Heimsieg gegen Aachen hatte Großhesselohe seine theoretische Titelchance gewahrt. Gleich drei deutsche Top-Spieler präsentierte der TCG den 750 Zuschauern auf der Vereinsanlage an der Pullacher Straße. In der Einzelrunde hatte Jan-Lennard Struff (ATP-Weltranglistenposition 124) den TCG in Führung gebracht. Der deutsche Daviscup-Spieler gewann das Einzel an Position zwei auf dem Leo-Benz-Centercourt gegen den 21-jährigen Österreicher Filip Misolic (ATP 136) mit 6:0, 6:3. An Position eins tat sich TCG-Lokalmatador Peter Gojowczyk (ATP 115) bei seinem ersten Bundesliga-Saisoneinsatz gegen den sehr defensivstarken Vit Kopriva (ATP 152) indes schwer und unterlag dem 25-jährigen Tschechen knapp mit 6:7(3), 5:7. In der zweiten Einzelrunde legte Philipp Kohlschreiber (ATP 260) mit einem weiteren schnellen Sieg den zweiten Matchpunkt nach. Der achtmalige ATP-Champion rang Martin Cuevas (ATP 416) an Position drei in nur 44 Minuten @mit 6:0, 6:2 nieder. An Position vier hatte Kacper Zuk (ATP 266) gegen den italienischen Routinier Matteo Viola (ATP 545) schwer zu kämpfen und verlor mit 4:6, 5:7.

Die Doppel brachten die Entscheidung für den TC Großhesselohe: Kohlschreiber/Zuk setzten sich gegen Cuevas/Viola deutlich mit 6:4, 6:2 durch, Struff gewann zusammen mit TCG-Urgestein Matthias Bachinger (ATP 424) 6:2, 6:4 gegen Kopriva/Nils Langer.

Dass Düsseldorf zum Saisonfinale bei Schlusslicht Ludwigshafen patzen würde, erschien zwar unwahrscheinlich, trotzdem hielt der TC Großhesselohe nur wenige Kilometer entfernt, auf der anderen Rheinseite in Mannheim, den Druck mit einem klaren 6:0-Sieg aufrecht. Für die sechs Siege sorgten in den Einzeln Philipp Kohlschreiber gegen das 18-jährige deutsche Talent von der Oberhachinger TennisBase, Philip Florig, mit 6:1, 6:2, Matthias Bachinger bei seinem ersten Einzeleinsatz der laufenden Saison gegen Robin Kern mit 5:7, 7:5, 10:8, Peter Gojowczyk gegen den 18-jährigen Max Rehberg (ATP 786) mit 6:0, 7:5 sowie Jan-Lennard Struff mit einem 6:2, 3:6, 10:8 gegen Daniel Cukierman (ATP 269). Der Sieg über Mannheim war damit schon sicher – es folgten noch deutliche Doppelsiege durch Struff/Kohlschreiber gegen Rehberg/Florig (6:1, 7:5) und Gojowczyk mit Philipp Oswald (ATP-Doppel 66) gegen Cukierman/Kern (6:2, 1:6, 10:4).