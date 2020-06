Tragischer Badeunfall: Pullacher ertrinkt im Thansauer See

Ein Badeunfall hat sich am Sonntagnachmittag beim Thansauer See ereignet. Polizei, Feuerwehr, Wasserrettung und das Bayerische Rote Kreuz rückten an.





Rohrdorf/Pullach - Ein tragischer Badeunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag am Thansauer See bei Rohrdorf, südöstlich von Rosenheim. Für einen 81-Jährigen aus Pullach kam jede Hilfe zu spät, meldet die Polizei. Der Mann war mit seiner Ehefrau im See schwimmen, er kehrte nach einigen Minuten jedoch wieder um. Als seine Frau wenig später zum Badeplatz zurückkehrte, war ihr Ehemann verschwunden.

Polizei, Feuerwehr, Wasserrettung und Bayerisches Rotes Kreuz vor Ort

Polizei, Feuerwehr, Wasserrettung und das Bayerische Rote Kreuz rückten an. Nach einer zweistündigen Suche fanden Taucher den leblosen Körper des Mannes am Grund des Sees und brachten ihn an Land. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen zu dem Falls, sie geht derzeit von einem Badeunfall aus. Das Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Ehefrau.

