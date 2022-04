Ukrainehilfe: Zwei VW-Busse sollen in den Pullacher Partnerstädten zum Einsatz kommen

Von: Andrea Kästle

Teilen

Zwei Busse für die Ukraine, die die Pullacher kaufen konnten dank der „größten Einzelspende“, die der Patenschaftenverein je bekommen hat: (v.l.) Barbara Kammerer-Fischer, zweiter Pullacher Bürgermeister Andreas Most (Pullach Plus), Jörg Großmann und Otto Horak. © Andrea Kästle

Erst vor wenigen Wochen hat Pullach zwei Krankenwagen an die Ukraine überführen können. Jetzt gehen aus der Isartalgemeinde noch einmal zwei Fahrzeuge auf die andere Seite der Karpaten.

Pullach – Zwei jeweils neunsitzige VW-Busse sind es, die dank der großzügigen Spende einer Münchner Firma gekauft werden konnten. Einer der Manager von Freudenberg, Jörg Großmann, lebt seit 1998 am linken Isarhochufer.

Er habe, meinte Großmann bei einem kurzfristig anberaumten Pressetermin, von der engen Verbundenheit seiner Wahlheimat mit der Ukraine über Handzettel erfahren, die der Patenschaftenverein an alle Haushalte verteilt hatte. In seiner Firma seien insgesamt drei Millionen Euro für die Ukraine zur Verfügung gestellt worden. Aus diesem Topf konnten nun die beiden Busse gekauft werden, weitere 5000 Euro stehen bereit, um Medikamente zu kaufen, die drüben natürlich ebenfalls dringend gebraucht werden. Die Busse sollen unter anderem zum Einsatz kommen, um die 26 Dörfer, die in den Pullacher Partnerkommunen Baryschiwka und Beresan liegen und teils von der Außenwelt abgeschnitten wurden, mit Wasser, Strom und auch mit Lebensmitteln zu versorgen.

Drei Werkswohnungen für Flüchtlinge

Bei Freudenberg, wo er mit einem Kollegen zusammen den Chemiesektor verantwortet, berichtete Jörg Großmann am Baryschiwka-Platz, wo von Woche zu Woche mehr ukrainische Fähnchen wehen, immer mehr Blumen und Kerzen stehen, würde man „gesellschaftliche Verantwortung schon immer sehr groß schreiben“. Drei Werkswohnungen seien etwa mittlerweile für Kriegsgeflüchtete zur Verfügung gestellt worden.

Jahresumsatz: Zehn Milliarden Euro

Der Konzern generiert mit 50 000 Mitarbeitern in 80 Ländern einen Jahresumsatz von zehn Milliarden Euro. Allein 1,5 Milliarden würden, sagte Großmann, mit chemischen Spezialprodukten erwirtschaftet. Gleichzeitig unterhalte das Unternehmen verschiedene Hilfsprojekte, eins davon hat Großmann selbst in Indien aufgezogen – es ist ein Lehrbetrieb, in dem 100 junge Menschen in technischen Berufen ausgebildet werden können. „Zu helfen, ist dem Unternehmen ein Anliegen“, meinte er. Wichtig sei ihm und den anderen Verantwortlichen, dass das gespendete Geld ohne Abzüge vor Ort ankomme.

Luftabwehr funktioniert gut

Derweil ist die Lage in Baryschiwka und Beresan weiterhin dramatisch – auch wenn, wie es aussieht, russische Soldaten von dort abgezogen worden sind. Weiterhin würde, berichteten Otto Horak und Barbara Kammerer-Fischer, die Vorsitzenden des Patenschaftenvereins, die Gegend aus der Luft angegriffen, „aber die Luftabwehr funktioniert ganz gut“. Ein großes Problem seien die „vielen Minen“, die in der Gegend verlegt worden sind, oftmals wurden Leichen darübergelegt. „Wenn die Leichen dann geborgen werden, gehen die Minen hoch.“ Beide Krankenhäuser in den Kommunen seien intakt und funktionsfähig. Die Fluchtroute über Polen sei inzwischen jedoch nicht mehr sicher, „die Leute kommen nun über Ungarn und Slowenien“. Auch am Sonntag wurden wieder drei Schutzsuchende erwartet, inzwischen haben rund 100 Ukrainer in der Isartalgemeinde ein sicheres Dach über dem Kopf gefunden.

Welt dreht sich nach eigenen Gesetzen

Jörg Großmann sagte, ehe sich dann die Beteiligten für ein Foto vor den Bussen aufstellten, es passierten gerade „Dinge, die sich niemand vorstellen hat können“. Die Welt drehe sich „nicht nach deutschen Vorstellungen“, meinte er zur vor kurzem beschlossenen Ertüchtigung der Bundeswehr. „Wir müssen lernen, demütig zu sein“.

Die beiden Busse werden in Pullach in den nächsten Tagen von den ukrainischen Freunden abgeholt.