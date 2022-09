Anstatt abzubiegen: VW rast geradeaus durch Gartenzaun in Kindertagesstätte

Pullach

Aus bisher ungeklärten Umständen ist ein junger Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Garten einer Kindertagesstätte gelandet.

Pullach – Ein 27-Jähriger aus München ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1 Uhr morgens durch den Garten einer Kindertagesstätte gebrettert.

Wie die Polizei informiert, fuhr der junge Mann mit seinem VW-Pkw auf der Sollner Straße Richtung Osten. An der Stelle, an der die Sollner Straße auf die Pullacher Straße trifft, müssen sich Autofahrer entscheiden: rechts oder links.

Pullach: 27-Jähriger fährt über Gartenzaun, Stromverteiler und gegen Baum

Der 27-Jährige fuhr aus bislang ungeklärten Gründen einfach geradeaus weiter, so berichtet die Polizei. Dabei durchbrach er den Gartenzaun einer Kindertagesstätte, überfuhr einen Stromverteiler und zwei Verkehrsschilder.

Außerdem beschädigte der VW-Fahrer den Schuppen der Einrichtung und kam erst zum Stehen, als er gegen einen Baum in dem Garten prallte. Der 27-Jährige wurde nicht verletzt, kam jedoch trotzdem mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Münchner Krankenhaus. Ob Alkohol im Spiel war, ist bisher unklar, so die Polizei.

Pullach: Feuerwehr, Polizei und Stromversorger an Unfallstelle

Der VW wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Pullach geborgen – er erlitt Totalschaden. Techniker des Stromversorgers sicherten den beschädigten Stromkasten.

Der Gesamtschaden an Pkw, Schuppen, Stromzählerkasten und Kindertagesstättengarten beträgt rund 20.000 Euro.

