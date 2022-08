United Initiators: Initiative schaltet Verwaltungsgericht ein - Gerät Bürgerentscheid ins Wanken?

Von: Andrea Kästle

„Ich halte die Argumente der Bürgerinitiative von vorne bis hinten für falsch“, sagt Zweiter Bürgermeister Andreas Most. © Andrea Kästle

Der Streit um die Ausbaupläne des Pullacher Chemieunternehmens United Initiators verkompliziert sich immer mehr. Nun hat die Bürgerinitiative vor dem Verwaltungsgericht das Ratsbegehren angefochten, das der Gemeinderat parallel zum Bürgerentscheid gegen den Bebauungsplan beschlossen hat.

Pullach - Damit gerät aber auch der Bürgerentscheid selbst ins Wanken. Zweiter Bürgermeister Andreas Most (Pullach Plus), der die Grünen-Rathauschefin Susanna Tausendfreund vertritt, hat deshalb für Montag, 29. August, eine Sondersitzung im Rahmen eines Ferienausschusses einberufen.

Vorgehen der Bürgerinitiative stößt auf Unverständnis

„Viele Gemeinderäte sind einigermaßen schockiert über das, was inzwischen passiert ist“, sagt Most auf Nachfrage des Münchner Merkur. „Bei mir steht das Telefon nicht mehr still.“ Auch Tausendfreund hat das Ganze im Urlaub beschäftigt, ihr Kommentar: „Es ist für mich unverständlich, wie die Bürgerinitiative auf den Gedanken kommen konnte, das Ratsbegehren anzugreifen.“ Weil das Verwaltungsgericht freilich eine Weile brauchen wird, um zu einer Auffassung zu kommen, ist mehr als unsicher, ob überhaupt der Termin für die beiden Entscheide am 23. Oktober, der ohnehin der letztmögliche gewesen und längst beschlossen ist, gehalten werden kann. Auch darum wird es im Ferienausschuss gehen: Wie die Unterlagen noch rechtzeitig zum Bürger kommen können, für den Fall, dass alles durchgezogen wird wie geplant. Es muss ja auch eine schriftliche Abstimmung ermöglicht werden. „Die Sachen zu drucken und auch zu versenden: Das wird bei uns immer extern vergeben, das schafft die Verwaltung selbst gar nicht“, sagt Andreas Most.

Initiative zweifelt Verbindlichkeit des städtebaulichen Vertrags an

Angefochten hat die Bürgerinitiative das Ratsbegehren unter anderem deshalb, weil sie die Verbindlichkeit des Städtebaulichen Vertrags, der den Bebauungsplan flankiert, anzweifelt. Most: „Ich halte die Argumente der Bürgerinitiative von vorn bis hinten für falsch.“ Der Antrag auf einstweilige Verfügung ist letzten Freitag beim Verwaltungsgericht eingegangen, das nun wiederum von der Gemeinde die Akten angefordert und auch schon bekommen hat. Wann mit einer Aussage des Gerichts zu rechnen ist, ist noch offen.

Most: „Singuläres Bürgerbegehren war nie die Absicht des Gremiums

Dazu kommt nun aber noch, dass die Bürgerinitiative, die wegen inhaltlicher Fehler ihre Begründung zum Bürgerbegehren überarbeiten hatte müssen, einen neuen Text vorgelegt hat, der laut Gemeinde wieder fehlerhaft ist. Wieder werde behauptet, auf dem Gelände gäbe es eine Baurechtsmehrung. „Das haben wir“, sagte Susanna Tausendfreund am Telefon, „schon x-fach widerlegt.“

Sie wie auch Most sind sich nicht sicher, ob der Gemeinderat unter den Voraussetzungen überhaupt noch willens ist, das Ganze durchzuziehen. Jedenfalls sei es keine Option, nur einen Bürgerentscheid abzuhalten und auf das Ratsbegehren zu verzichten. „Wir wollten ja“,so Most, „damit eine Art Waffengleichheit herstellen. Ein singuläres Bürgerbegehren war nie die Absicht des Gremiums.“

Sondersitzung soll entscheiden, wie es weitergeht

Entschieden wird vom Ferienausschuss am Montag vor allem über drei Punkte: darüber, ob man die neue Begründung zum Bürgerbegehren zulässt. Ob man das Bürgerbegehren überhaupt zulässt. Und ob man die eigene Satzung aushebelt, um ein neues Procedere für beide Entscheide zu etablieren, das weniger Vorlauf braucht. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr.