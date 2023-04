United Initiators: Pullach schafft Fakten

Nach ausführlicher Debatte: Gemeinderat schließt Bauleitverfahren für Firmengelände ab

Das Bauleitverfahren für das Gelände der Chemiefirma United Initiators (UI), um das seit dreieinhalb Jahren gestritten wird in Pullach, ist abgeschlossen. Der Gemeinderat hat jetzt den Satzungsbeschluss gefasst.

Pullach - Wirklich leicht gefallen ist den Beteiligten das Ganze also nicht, die Gegenstimmen kamen quer durch die Fraktionen von Grünen, WiP, FDP und CSU. Nur die SPD und Pullach Plus, an dem Abend aber auch nur vertreten von Andreas Most, waren geschlossen dafür. Worte der Erleichterung fielen nicht.

Angefacht worden war die Diskussion in der Bürgerfragestunde, die einer der anwesenden Pullacher, Clemens Dietrich, dafür nutzte, ein Plädoyer dafür zu halten, dass der Beschluss noch einmal verschoben wird. Er hatte mit anderen Beteiligten an alle Haushalte eine Art Petition verteilt. Mit dem Inhalt, dass doch die Bürger mitgenommen werden müssten bei der Entscheidungsfindung.

Von der Bürgerinitiative „Rettet das Isartal“, die mit zwei Anläufen für ein Bürgerbegehren gescheitert war wegen Werbens um Unterschriften mit falschen Informationen, war niemand zu sehen im Bürgerhaus. Dietrich meinte, inhaltlich stehe man der Bürgerinitiative und der Agenda 21 nahe, aber er trat versöhnlicher auf. Er sagte: „Ich bitte Sie, das Unbehagen der Bevölkerung zu berücksichtigen.“ Man wolle mitreden bei der Entscheidung und brauche noch ein bisschen Zeit.

Ebenso hatte, ehe der Gemeinderat zu tagen anfing nach vorgezogener nichtöffentlicher Sitzung, die Agenda 21 das Wort, die irgendwann das Thema für sich entdeckt hatte und die Bürgerbegehren der Bürgerinitiative unterstützte. Sprecher Peter Kloeber meinte jetzt, das Bauleitverfahren solle erst einmal offen bleiben – so lange, bis das Verwaltungsgericht in der Hauptsache entschieden habe. Aber das Verwaltungsgericht hat der Bürgerinitiative nahegelegt, die Klage zurückzuziehen. In zwei Instanzen ist die Gemeinde Pullach gerichtlich bestätigt worden. Es wird auch bei der noch ausstehenden Entscheidung nicht anders sein.

194 Bürger hatten sich vor der Sitzung schriftlich bei der Gemeinde gemeldet und das Bittschreiben Dietrichs unterstützt. Über die Petition wurde nun beraten und auch abgestimmt, auch über den Antrag der Agenda, beide Punkte fielen mit sechs zu 14 beziehungsweise zwei zu 18 Stimmen durch.

Die Bürger, sagte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne), hätten genug Zeit gehabt, sich vor dieser Sitzung wegen eines dritten Bürgerbegehrens zusammenzutun. Holger Ptacek (SPD) zeigte nochmal auf, dass die Gemeinde das Bauleitverfahren deshalb aufs Gleis gesetzt hat, um mitreden zu können bei United. Um Vorteile für die Gemeinde heraus zu verhandeln. Und nicht, um UI, wie oft kolportiert, einen Gefallen zu tun.

Andreas Most (Pullach Plus) hatte die Vorteile aufgezählt, sie sind: der Wertstoffhof, die Energiezentrale, der Isartaler Tisch, die Werksfeuerwehr – alles Einrichtungen, die auf dem Gelände, zumindest zum Teil, Platz finden sollen. Er sagte: „UI hat ein Recht darauf, dass wir verdammt nochmal eine Entscheidung treffen.“ Auch Cornelia Zechmeister (WiP) verteidigte das Vorgehen des Gemeinderats: „Ich lass mir nicht vorwerfen, dass wir die Bürger nicht mitgenommen haben.“ Ihre Fraktionskollegin Angelika Metz meinte, in Pullach werde der Firma mehr auf die Finger geschaut als irgendwo sonst.

Die, die dagegen stimmten? Meinten vor allem, man solle die Bürger mitnehmen. Christine Eisenmann (CSU): „Unterm Strich haben die Leute Angst.“ Florian Gering (Grüne) und Reinhard Vennekold (WiP) gaben an, ihnen seien die Klimaziele von UI zu mau, der städtebauliche Vertrag zu dünn. Vennekold: „Wir haben die Bürger nicht hinter uns.“

Auch UI-Geschäftsführer Andreas Rutsch kam in der Sitzung zu Wort. Er kündigte an, weniger der geplanten Lager bauen zu wollen, weniger vom Wäldchen im Süden roden zu wollen und weniger Straßenbaumaßnahmen durchziehen zu wollen. „Es ist heute an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen“, sagte er. Das ist dann passiert.