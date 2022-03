Verpuffung in Kellerraum: 75-Jähriger erleidet schwere Brandverletzungen

Von: Stefan Weinzierl

Die Pullacher Feuerwehr musste wegen einer Verpuffung ausrücken. (Symbolbild) © Arndt Pröhl

Ein 75-Jähriger ist in Pullach bei einer Gas-Verpuffung schwer verletzt worden. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache laufen. Der Mann wird in einem Krankenhaus behandelt.

Pullach - Die Polizei war am Mittwoch gegen 17.45 Uhr wegen eines möglichen Kellerbrandes zu einem Wohnhaus an der Römerstraße gerufen worden. Vor Ort stellten die knapp 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Pullach und Hohenschäftlarn fest, dass es in einem Kellerraum der Garage zu einer Verpuffung gekommen war.

Die Brandhelfer fanden auf der Treppe des Kellerabgangs nach Polizeiangaben einen 75-Jährigen vor, der unter anderem schwere Brandverletzungen erlitten hatte. Mithilfe einer Schleifkorbtrage wurde der Mann aus dem Gefahrenbereich gebracht. Nach der Erstversorgung durch die Feuerwehr wurde er per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Feuerwehr sichert Gasflasche

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz erkundete im Nachgang die Kellerräume. Dabei wurde eine Gasflasche gesichert und die Stromversorgung zum Gebäude unterbrochen. Zu einem Brand kam es nicht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Verpuffung durch die Gasflasche hervorgerufen wurde. Noch nicht geklärt ist, ob die Verpuffung durch einen technischen Defekt oder unsachgemäße Handhabung ausgelöst wurde.

