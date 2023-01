Viel Geld, aber kaum Platz: Pullach im Spagat zwischen Wünschen, Plänen und Umsetzbarkeit

Von: Andrea Kästle

2023 sollen in Pullach vor allem die Planungen für Freizeitstätte und Schwimmbad konkretisiert werden. Aber auch sonst hat die Gemeinde viel vor.

Pullach – Die Pullacher Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund von den Grünen hat es nicht immer leicht mit ihrem Gemeinderat. Sie hat keine stabile Mehrheit hinter sich, und nicht immer hat man das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen. Das Gremium neigt außerdem dazu, heute etwas zu beschließen, um den Beschluss morgen wieder zu revidieren. Entsprechend darf es einen nicht wundern, wenn sie auf die Frage, wann denn dies-oder-jenes Projekt voraussichtlich zum Abschluss kommt, vorsichtig antwortet: „Ich lege mich nicht fest.“

Neubau aller drei Schulen

Dabei: An Vorhaben mangelt es der Gemeinde am linken Isarhochufer, die aufgrund vermögender Einwohner viel Geld zur Verfügung hat, aber kaum Platz, wirklich nicht. Alle drei Schulen sollen neu gebaut werden, hat das Gremium beschlossen, das Schwimmbad bedarf ebenfalls eines Neubaus, außerdem bekommen die Jugendlichen eine neue Freizeitstätte, die Familien und Senioren erstmals ein Familienzentrum.

Freizeitstätte und Schwimmbad

2023 sollen vor allem die Planungen für Freizeitstätte und Schwimmbad konkretisiert werden. In Sachen Freizeitstätte wurde in der letzten Sitzung vor Weihnachten immerhin schon mal ein Architekt ausgewählt (Jesse Hofmayr Werner), übrigens mit vier Gegenstimmen. 6,5 Millionen liegen bereit. Bezüglich des Schwimmbads steht genau dieser Schritt wenigstens im nächsten Jahr auf der To-do-Liste, die Wahl des Architekten also, verschiedene Vorschläge, wie wo was im Gebäude unterzubringen ist, wurden in Auftrag gegeben und liegen vermutlich schon Januar / Februar vor. „Wir halten das alte Bad so lang wie möglich offen“: Mehr lässt sich die Rathauschefin in Anbetracht „vieler Unwägbarkeiten“ und vor allem des schwer einzuschätzenden Gemeinderats nicht entlocken dazu.

Machbarkeitsstudie für Schulcampus

Ansonsten tritt die Gemeinde seit längerem, trotz Schul-Arbeitsgruppe in Sachen Schulneubauten auf der Stelle – weil sie das Ganze auch eher kompliziert angehen will. Die Grundschule soll aufs Areal der Mittelschule kommen, aber ob die Mittelschule ins jetzige Gymnasium zieht oder Teil des Schulcampus wird mit dem Gymnasium auf der Kuhwiese, ist noch offen – und wirklich eine schwierige Entscheidung. Weshalb mit keinem der Neubauten angefangen werden kann, ohne sich über eine Lösung für alle Schulen im Klaren zu sein. Mitte des Jahres bekommt das Gremium wenigstens schon mal die Machbarkeitsstudie für den Schulcampus zu sehen. Dann wird sich wohl auch entscheiden, ob das bestehende Gymnasium, ein unheimlich toller Bau des Architekten Werner Fauser mit außergewöhnlicher Farbgebung, stehen bleiben kann oder nicht.

Weitere Bohrstelle für Geothermie

Derweil wird die ehrgeizige Gemeindetochter IEP in diesem Jahr wohl mindestens eine weitere neue Bohrstelle erschließen – neben dem Geothermie-Projekt, das die Pullacher zusammen mit den Stadtwerken südlich von Baierbrunn vorhaben. Um den Bedarf vor der Haustür zu decken und auch sicherzustellen, dass, wenn Wartungen anfallen, trotzdem Wohlfühlwärme aus der Tiefe verfügbar ist, soll an der schon vorhandenen Förderstelle in Höllriegelskreuth eine weitere Bohrung niedergebracht werden.

Familienzentrum steht hintenan

Das Familienzentrum steht auf der Prioritätenliste eher weiter unten, auf dem Grundstück, auf dem es entstehen soll, wurde der Bestand gerade vermietet – das Ganze eilt also nicht. „Wir haben eine gute Zwischennutzung gefunden“, die Immobilie gehört der Gemeinde.

Schwierige und schöne Termine

2023 wird mit einer schwierigen Gemeinderatssitzung beginnen, soviel steht schon fest – und dann der Verwaltung und dem Gremium aber auch schöne Termine im Kalender bescheren. Die schwierige Sitzung hat United Initiators zum Inhalt und die Frage, ob die Gemeinde nun unabhängig von der Bürgerinitiative ein Ratsbegehren initiiert. Denn das Bauleitverfahren soll ja vermutlich abgeschlossen werden, auch wenn der Chemiekonzern erstmal seine Bauanträge zurückgezogen hat. Die schönen Termine 2023 sind zum einen das 150-jährige Jubiläum der Feuerwehr, die im Mai Besuch bekommen wird von den Freunden aus Pauillac. Und zum anderen weitere Ausflüge mit der Rathausbelegschaft, die nach zwei zähen Jahren Corona wieder stattfinden können.

