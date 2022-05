Kennerin der Antike spricht in Pullach über „Heilkunst“

Diese Asklepios-Statue ist eine moderne Replik und steht im Park von Sanssouci. © Angelika Mugler

Die antike Heilkunde ist so facettenreich, dass man damit viele Abende zubringen könnte. Die Pullacher Altphilologin Marion Giebel beschränkte sich auf zwei Vorlesungen im Bürgerhaus.

Pullach – Was für einen Reichtum die antike Welt für die Medizin bereithält und wie viel Bewundernswertes die Götter- und Menschenwelt des alten Griechenlands und Roms den Nachkommen bis heute vererbt, das hat Marion Giebel jetzt an zwei Vorlesungsabenden in der VHS auf den Punkt gebracht. Sogar Pullach spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Die Seuchen sind so alt wie das Menschengeschlecht. Um sie wie auch um alle anderen Krankheiten und Gebrechen kümmerte sich Apollos Sohn Asklepios. Unter seinem Patronat baute man auf Kos und Epidauros große antike Kurzentren und Heilanstalten.

Archäologe aus Pullach

Der Student Rudolf Herzog liest darüber Ende des 19. Jahrhunderts griechische Texte und hat Großes vor. Er will nach Kos fahren und das Asklepios-Heiligtum ausgraben. Marion Giebel: „Wie Heinrich Schliemann seinen Traum verfolgte, Troja auszugraben, so hielt auch Rudolf Herzog an seinem Vorhaben fest, das er, in weiser Einschätzung der Schwierigkeiten, seinen ,romantischen Plan’ nannte.“ Damals gehörte die Insel noch zum osmanischen Reich, weshalb die Kaiserliche Deutsche Botschaft ein Empfehlungsschreiben an die Hohe Pforte von Istanbul verfasste. Dem Unternehmen steht nach der Bewilligung von Geldern nichts mehr im Wege. Wenig später entdeckt der Archäologe das Fundament eines Tempels. Er gräbt weiter, und südwestlich der Stadt Kos gelingt ihm der große Wurf: Eine Inschrift kommt zum Vorschein, die beweist, dass hier der Platz des Asklepios-Heiligtums gewesen sein muss. Aus den Funden lässt sich die Anlage rekonstruieren.

Reise nach Epidauros

Herzog reiste auch nach Epidauros auf der Peloponnes und beschäftigte sich hier mit der Kulttradition des Ortes. Im Museum sieht man Reste des Tempels, steinerne Lilienblüten, die sich beim längeren Hinschauen zu öffnen scheinen: So muss sich der heilungssuchende Mensch öffnen, wie Marion Giebel es als ein „Erweckungserlebnis“ schildert.

Fülle von Votivgaben

In Epidauros gab es auch eine Fülle von Votivgaben: Nachbildungen von Armen und Beinen, Augen und Ohren, von dankbaren Geheilten, dem Gott gestiftet. Rudolf Herzog erinnert sich, wie die Altphilologin schildert, angesichts dieser Votive an christliche Wallfahrtsorte, wo dergleichen auch zu sehen ist, wie in Altötting. Die Sinne sollten angeregt werden, das gehörte offenbar zum Heilungsplan in Epidauros. Kur und Kultur, wie man es auch heute für wichtig hält: Statuen großer Künstler waren aufgestellt, wie Aphrodite, die ins Bad steigt, Dramen wurden aufgeführt, wie heute noch im berühmten Theater von Epidauros. Darauf verweist Herzog in seinem Resümee: „Es will mir scheinen, als ob die wissenschaftliche und praktische Medizin des 20. Jahrhunderts auf dem Wege sei, zu dieser Synthese der Griechen zurückzukehren, in der Erkenntnis, dass in der Psyche des kranken Menschen eine unserem Wissen noch nicht erschlossene wunderbare Heilkraft schlummert, die der Arzt wecken muss.“

Wissenschaftliche Arbeit in Pullach

1936 zieht er sich in die Nähe von München zurück, nach Pullach-Großhesselohe, wo damals eine kleine Villenkolonie entstand. Hier widmet er sich wissenschaftlicher Arbeit. Leider macht ihm eine sich verschlimmernde Krankheit das weitere Arbeiten bald unmöglich. Am 11. März 1953 stirbt Rudolf Herzog und wird auf dem Friedhof von Pullach beigesetzt. In ihrem neuen, bislang unveröffentlichten Buch „Die Antike im Jahreskreis“ geht Marion Giebel auf das erfolgreiche Abenteuer des Archäologen ein. Der September ist „der Platane von Kos“ gewidmet. Unter ihr soll Hippokrates gesessen und seine Schüler gelehrt haben.

Der letzte Wunsch des Sokrates

In ihrer Vorlesung kommen aber auch Alexander der Große, Cato der Ältere und viele andere Berühmtheiten zur Sprache, die den Schülern im Latein- und Griechisch-Unterricht begegnen. Die Heilkunde betrifft schließlich alle Menschen. Wie etwa auch Sokrates, der den Patron der Medizin, Asklepios, als Heiler und Heiland bezeichnete. Er sei nicht nur für Krankheiten zuständig, sondern ein Begleiter des Lebens. Die letzten Worte des großen Philosophen gelten denn auch dem Asklepios, dem sein Freund Kriton einen Hahn opfern solle. Manchen Dozenten mag dieser Satz etwas rätselhaft erscheinen, aber Marion Giebel hat dafür eine erschöpfende Antwort: „Er vollendete ja nun seine Lebensreise, in Harmonie mit sich selbst, und dafür wollte er Asklepios danken.“ Der Dank der Zuhörerschaft ging auch an Dr. Peter Grau, den Altphilologen und Spezialisten für antike Kunst, der die Vorträge bildlich begleitete.

Das Grabmal von Rudolf Herzog auf dem Friedhof in Pullach. © Gregor Giebel

In ihrem lebendigen Vortrag im Bürgerhaus blüht die antike Geisteswelt auf, und die Zuhörer bekommen durch Marion Giebel einen lebendigen Eindruck von den Heilmethoden in der Antike. © Marc Schreib