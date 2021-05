Ältestes Anwesen Pullachs wird verkauft – Trachtenschneiderin bangt um ihr Zuhause

Wer bekommt das Huther-Haus?

Das älteste Haus in Pullach soll verkauft werden. Michaela Keune hat hier nicht nur ihre Trachtenschneidereik eingerichtet, sondern auch ein Zuhause gefunden. Jetzt muss sie bangen.

Pullach – Michaela Keune sitzt in ihrem Garten, auf der Steinterrasse, überall stehen Tontöpfe mit Blumen. Sie kuschelt sich in ihr kaffeebraunes Strick-Cape, sie sagt: „Dies ist mein Lebensmittelpunkt, hier lebe und arbeite ich.“ Man kann nicht sagen, dass ganz Pullach glücklich darüber ist.

Michaela Keune und das Haus in der Habenschadenstraße, in dem sie wohnt: eine Geschichte, die im Ort ziemlich Wirbel verursacht hat in den letzten Wochen. Denn das Bauernhaus ist nicht irgendein Gebäude, es ist das älteste Haus hier am Isarhochufer, vor über 200 Jahren erbaut, zum einen. Zum anderen hat die Gemeinde es vor inzwischen drei Jahren gekauft, um es für öffentliche Zwecke nutzen zu können, stieß dann aber an Grenzen, die mit Michaela Keune und mit dem Denkmalschutz zu tun hatten – und ist nun dabei, es wieder loszuschlagen.

Gerüchte um Privatinvestor

Keiner weiß im Moment, wer es bekommen soll. Auch Keunes Eltern wollen es kaufen. Es gibt Gerüchte, ein auswärtiger Privatinvestor hätte den Zuschlag bekommen. Was wiederum das örtliche Geschichtsforum und die Agenda 21, die finden, dieses „kulturelle Erbe“ dürfe nicht dem Markt zum Fraß vorgeworfen werden, auf die Barrikaden brachte. Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) äußert sich zu dem Ganzen etwas kryptisch: „Es könnte sein, dass da noch was kommt, wir sind noch in einer Prüfung.“

Michaela Keune wirkt gelassen, wenn sie von den turbulenten Ereignissen der letzten Zeit berichtet. An dem Tag, als ihr von der Gemeinde eine Räumungsklage ins Wohnzimmer flatterte, war für sie der Himmel aber eher grau. „Ich habe gedacht: Wo soll ich denn hin?“ Die Eltern nahmen daraufhin einen Anwalt – und die Klage wurde zurückgewiesen.

+ Michaela Keune in ihrer Nähstube. „Mieder", sagt sie, „kann man nicht in Serie produzieren" – zweiteilige Dirndl von der Stange funktionieren entsprechend auch nicht. Das ist genau die Nische, die sie sich erobert hat.

Gut laufendes Trachten-Atelier

Michaela Keune ist Mitte 40, alleinerziehende Mutter einer Tochter im Grundschulalter, sie führt ein sehr gut laufendes Atelier für besondere Trachten in dem alten Haus. Sie sagt: „Ich brauche zum Arbeiten ein inspirierendes Umfeld. Es ist schwer, in einem sterilen Raum gut zu designen.“ Und natürlich passt, was sie macht, auch perfekt in dieses Anwesen mit seinen taubenblauen Fensterläden, zu diesem wilden, schönen Garten. Auch wenn bei ihr eher Leute einkaufen, deren bäuerlicher Hintergrund nicht mehr zu erkennen ist. 2000 Euro aufwärts kostet bei ihr ein Dirndl, das immer aus zwei Teilen besteht – was Keune überhaupt gut findet an der Tracht. Man kann Rock und Mieder vielfach kombinieren, auf einem Ball den Rock vielleicht mit einer Bluse tragen, zum Brunch am nächsten Tag den Rock dann zusammen mit dem Mieder. In der Hauptsache staffiert sie Brautleute aus, vor allem die Frauen.

Statt Mietvertrag nur Handschlag

Gelernt hat Keune auf der renommierten Modeschule Esmod in München und Paris, sie kam dann als Kostümbildnerin zum Fernsehen, was ihr aber nur halbgut gefiel („man muss sehr hart gesotten sein, um das durchzuhalten“). Mit Dirndln fing sie nebenher an, sie ging auf Messen mit ihren Kreationen, die bunt sind und fröhlich, die Loden und Leinen, Brokat und Seide zusammenbringen, die höfisch und bäuerlich zugleich wirken, fiel sie schnell auf. „Ich bekam Designerpreise und war viel in der Presse.“ Sie sagt: „Tracht hat in der Vorstellung der Leute oft was Schweres, Behäbiges. Für mich sind Trachten folkloristisch und leicht.“

Vor zehn Jahren ist sie nach Pullach gezogen, in diesen Traum von einem Haus. Über einen Freund hatte sie gehört, dass hier was frei wird. „Ich war plötzlich schwanger geworden“, sagt sie und lächelt. Sie wusste, sie sollte nun dringend Werkstatt und Wohnung unter einem Dach zusammenfügen, sonst würde sie sich „darennen“ als alleinerziehende Mutter. Einen Mietvertrag unterschrieb sie nie, per Handschlag machte sie mit Hans Huther, der damals noch lebte, alles klar.

Vier Parteien waren sie, ehe die Gemeinde das Anwesen kaufte und rauskam, dass überhaupt kein Brandschutz gewährleistet war für den ersten und zweiten Stock. Zwei Parteien wurden „umgesiedelt in Gemeindewohnungen“, sagt Keune. Einen Nachbarn hat sie noch, ein russischer Schauspieler, der über der ehemaligen Schlosserei seine Wohnung hat.

+ Mieder und Seidenrock von Michaela Keune, die gern alte und neue Stoffe kombiniert.

Verkauf für 2,6 Millionen Euro

Am 14. April hat der Gemeinderat nichtöffentlich darüber verhandelt, an wen nun das Haus gehen soll – für 2,6 Millionen Euro. Vier Bewerber sollten ihre Konzepte vorstellen, auch Keunes Eltern sprachen vor. „Sie hatten als einzige auch eine Stellungnahme des Denkmalschutzes dabei.“ Gehört haben sie seither nichts. Sie könne sich vorstellen, sagt die Tochter, hier mit der Großfamilie zu wohnen, ein „Mehrgenerationenprojekt“ aufzuziehen, die Werkstatt könne man ja vermieten. An einen Künstlerschreiner vielleicht.

Dann zeigt Michaela Keune die Besonderheiten ihres besonderen Zuhauses. Die breiten Dielen, die alten Schlösser der Wandschränke, die Barockbögen über den Türrahmen. Etwas unvermittelt sagt sie: „Die Welt geht in eine gute Richtung, auch wenn noch Chaos ist.“ Vielleicht, denkt man, trifft das ja auch auf ihre Situation zu.