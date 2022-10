Windräder im Forstenrieder Park: Jetzt geht es vielen nicht schnell genug

Von: Andrea Kästle

Teilen

Im Forstenrieder Park sollen demnächst nicht nur Bäume in den Himmel wachsen, sondern auch Windräder. Jetzt wurde in Pullach der Bürgerdialog zum Thema eröffnet. © Armin Weigel/dpa

Im Forstenrieder Park sollen demnächst nicht nur Bäume in den Himmel wachsen, sondern auch Windräder. Jetzt wurde in Pullach der Bürgerdialog zum Thema eröffnet.

Pullach - Aus sechs Anlagen wird der Windpark bestehen, den Neuried und Pullach schon vor zwei Jahren beschlossen haben, den aber inzwischen auch Baierbrunn und Schäftlarn mittragen wollen. Jetzt wurde bei einer Veranstaltung in Pullach der Bürgerdialog zum Thema eröffnet, weitere Abende dieser Art finden demnächst auch in den anderen beteiligten Gemeinden statt.

Bedenken wurden keine vorgetragen

Die Stimmung im Bürgerhaus: positiv. Bedenken, die sechs Windräder, die am Ende immerhin 246 bis 249 Meter hoch und damit noch einmal höher als die Windräder in Berg sein werden, könnten die Gegend verschandeln, wurden überhaupt nicht vorgetragen.

Im Gegenteil: Den Anwesenden, die sich zu Wort meldeten, ging es eher darum, das Ganze zu beschleunigen. Ob man deshalb nicht jetzt schon mal Kontakt aufnehmen könne mit der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem Landratsamt, wollte eine Besucherin wissen. Nur eine Frau meinte, das Projekt würde eventuell den Erholungswert des Waldes schmälern,

10H-Regel wird eingehalten

Zweiter Bürgermeister Andreas Most (Pullach Plus), gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der umtriebigen Pullach-Tochter IEP, die den vor der Haustür erzeugten Strom vertreiben wird, antwortete ihr: „Die Beeinträchtigung durch die Forstwirtschaft ist weit höher.“ Jedenfalls müssen sich die Pullacher nicht fürchten, in ihre Gärten würden die Windräder unter Umständen Schatten werfen – oder sie könnten gestört werden durch das Geräusch, das die sich drehenden Rotoren machen. Die 10H-Regelung würde bei dem Vorhaben auf jeden Fall eingehalten, versicherte „Windkümmerer“ Peter Beermann den Anwesenden. Was heißt, dass die sechs Anlagen, von denen auf dem Papier drei östlich, drei westlich der Autobahn schon stehen, von jeder angrenzenden Wohnbebauung mindestens 2,8 Kilometer entfernt sind.

Turmhöhne bis zu 169 Meter

Vorgesehene Turmhöhe: 166 bis 169 Meter, die Rotoren sind je 80 Meter lang. Windmessungen hätten „durchaus erfreuliche Ergebnisse“ gebracht, man kann von einer Leistung pro Anlage von fünf Megawattstunden ausgehen – das ist so viel, wie 3000 Haushalte an Strom im Jahr verbrauchen. Mit grünem Licht fürs klimafreundliche Bauvorhaben sei im zweiten Quartal 2024 zu rechnen, meinte Beermann. Die Bauzeit betrage circa drei Monate. „Es geht leider nicht ganz so schnell, wie wir uns das wünschen würden.“ Derweil ist noch nicht klar, wie genau die vorgesehene Bürgerbeteiligung an dem Projekt aussehen wird.