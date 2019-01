Mann bedroht Polizisten mit Messer - dann fällt ein Schuss

Einsatz in Pullach

von Hardy Heuer schließen

Dramatische Szenen im Süden von München: Ein Mann hat mit einem Messer Polizisten attackiert. Die Beamten griffen zur Waffe, ein Schuss löste sich.

In Pullach ist es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz in der Wolfratshauser Straße gekommen. Bei dem Mann soll es sich nach Informationen vor Ort um einen 44 Jahre alten Mann handeln, der die Polizisten mit einem Messer bedroht hatte. Daraufhin ist ein Schuss gefallen.

München: Mann wird durch Schuss der Polizei verletzt

Der 44-Jährige hat vor dem Anwesen laut Polizei mit einem „messerähnlichen Gegenstand“ herumgefuchtelt. Der Mann wurde durch einen Schuss leicht verletzt.

+ Vor dem Anwesen in Pullach hat der Mann mit dem Messer herumgefuchtelt.

