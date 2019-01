Polizist schießt nach Messerattacke auf Angreifer - nun kommen weitere Details ans Licht

Einsatz in Pullach

Dramatische Szenen im Süden von München: Ein Mann hat mit einem Messer Polizisten attackiert. Die Beamten griffen zur Waffe, ein Schuss löste sich.

Update vom 17. Januar, 12.03 Uhr: Dem Bericht der Polizei zufolge ging der Notruf von der Freundin des Täters aus. Die ebenfalls 44-Jährige hatte sich nicht mehr zu helfen gewusst, als ihr Freund mit dem Randalieren begann. Sie brachte sich nach Eintreffen der ersten Polizeistrafe in einem Nachbarhaus in Sicherheit.

Nachdem der Täter die Beamten einer zweiten Streife mit einem Messer angegriffen hatte und von einem Beamten mit einem Schuss außer Gefecht gesetzt worden war, stürzte sich die Frau plötzlich von hinten auf eine junge Beamtin und begann diese zu würgen.

Erst mit Hilfe weiterer Beamter konnte die Frau unter Kontrolle gebracht werden. Neben der Anzeige des Totschlags gegen den ursprünglichen Täter erhielt seine Lebensgefährtin nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Update vom 17. Januar, 10.08 Uhr: Nach Informationen aus Polizeikreisen handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 44-jährigen Deutschen, der in dem Mehrfamilienhaus in Pullach wohnhaft ist, in dem der Polizeieinsatz stattfand.

Update vom 17. Januar, 6.08 Uhr: Ein 44-Jähriger sorgte am Mittwochabend in Pullach für einen Polizeieinsatz. Bei der Polizei ging gegen 20 Uhr ein Notruf ein. Darin hieß es, dass eine Person in einer Wohnung randalieren würde. Daraufhin seien Polizisten zu dieser Adresse in Pullach gefahren.

Erstmeldung: Mann bedroht Polizisten mit Messer - dann fällt ein Schuss

In Pullach ist es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz in der Wolfratshauser Straße gekommen. Bei dem Mann soll es sich nach Informationen vor Ort um einen 44 Jahre alten Mann handeln, der die Polizisten mit einem Messer bedroht hatte. Daraufhin ist ein Schuss gefallen.

München: Mann wird durch Schuss der Polizei verletzt

Der 44-Jährige hat vor dem Anwesen laut Polizei mit einem „messerähnlichen Gegenstand“ herumgefuchtelt. Der Mann wurde durch einen Schuss leicht verletzt.

+ Vor dem Anwesen in Pullach hat der Mann mit dem Messer herumgefuchtelt.

