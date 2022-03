Baryschiwka bombardiert - Einige Dörfer gibt es nicht mehr

Von: Andrea Kästle

Teilen

Nach dem Bombenangriff aufs Stadion in Baryschiwka. © Andrea Kästle

Schon vor über einer Woche wurde das Stadion in Baryschiwka in Trümmer gelegt, und jetzt gibt es auch das Altenheim, auf dessen Dach die Pullacher irgendwann eine Solaranlage installiert haben zur Warmwasseraufbereitung, nicht mehr.

Pullach/Baryschiwka – Der Krieg in der Ukraine ist längst auch in Baryschiwka und Beresan, den beiden Partnerkommunen von Pullach, angekommen. Damit haben Otto Horak und Barbara Kammerer-Fischer, die Vorsitzenden des Partnerschaftenvereins, kaum mehr freie Minuten, sie versuchen, zu helfen, wo möglich.

80 Geflüchtete aus der Ukraine wurden bereits privat in der Isartalgemeinde aufgenommen, und die meisten von ihnen, berichtet Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) dieser Tage, kommen eben aus den beiden Partnerregionen. Auch die Rathauschefin hat in ihrem Haus Ukrainerinnen aufgenommen, zwei Schwestern, die sie schon lange kennt, und ihre Töchter. Svetlana, wie eine der Schwestern, die ihren wirklichen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, sich nennt, war schon im Rahmen eines Kinderbesuchs bei Tausendfreund zu Gast. „Sie ist meine Ersatz-Mama“, sagt sie über die Bürgermeisterin.

Kommunikation schwierig geworden

Auch wenn die Kommunikation inzwischen sehr schwierig geworden ist: Otto Horak und Barbara Kammerer-Fischer sind mit den Freunden auf der anderen Seite der Karpaten ständig in Kontakt, die „Territorialabwehr“ melde sich immer wieder in Pullach mit „kurzen Nachrichten“. Die drüben dann sofort wieder gelöscht würden, damit nicht nachvollzogen werden kann, wer mit dem Westen im Austausch ist. Überhaupt, die Russen würden der einheimischen Bevölkerung als erstes immer die Handys abnehmen.

Wichtigste Zufahrt nach Kiew

Auch wenn selbst vor Ort die Betroffenen kaum einen Überblick haben: Klar ist, dass sowohl die Stadt Baryschiwka mit ihren 16 000 Einwohnern als auch das Umfeld schwer getroffen wurden. Baryschiwka liegt etwa 70 Kilometer östlich von Kiew, an der Stadt vorbei verläuft eine große Straße, die das Land horizontal erschließt und gerade die wichtigste Zufahrt nach Kiew bildet. Schon Mitte März wurde das Stadion von Baryschiwka, auf dessen Vorplatz die Pullacher immer empfangen und verabschiedet wurden, wenn sie ihre Freunde auf der anderen Seite der Karpaten mal wieder besucht hatten, zerstört. Durch die Wucht der Detonationen gingen bei den Wohnblöcken in der Umgebung, auch bei der Schule II, Fenster und Türen zu Bruch, „die Plattenbauten sind alle kaputt“. Wenigstens scheint das Krankenhaus, das von Pullach in den letzten Jahren sehr großzügig ausgestattet worden ist, noch zu stehen. Und dazu kommt: „Die Stadt ist noch nicht an die Russen abgegeben.“

Bakumivka dem Erdboden gleichgemacht

Einige Dörfer in der unmittelbaren Umgebung von Baryschiwka, die die Pullacher alle gut kannten, gibt es inzwischen nicht mehr. Bakumivka, die kleine Ortschaft, in deren Nähe die befreundeten Gemeinden zusammen eine orthodoxe Kirche mit Glockenturm errichtet haben: wurde ebenso dem Erdboden gleichgemacht wie Perimoha, das Dorf, in dem das Altenheim mit seinen insgesamt etwa 50 Bewohnern stand. Was mit den alten Leuten passiert ist, „wissen wir nicht“. Lukaschi, das nächste Dorf nach Bakumivka, wurde bereits evakuiert. Mehrfach sei, haben Barbara Kammerer-Fischer und Otto Horak erfahren, auf Zivilisten geschossen worden, einmal in einem Postamt. In einem Fall griffen die feindlichen Soldaten auch einen Evakuierungskonvoi an, sieben Menschen, darunter ein Kind, wurden getötet.

Kleiderkammer im Sportheim

„Wir schlafen“, sagen Barbara Kammerer-Fischer und Otto Horak, „im Moment nur wenig“. Die beiden Pullacher haben einerseits alle Hände voll zu tun, um für die Geflüchteten, die schon in Pullach angekommen sind, „Strukturen zu schaffen“. Die Kinder in der Schule anzumelden, Deutschkurse zu organisieren. Im Sportheim wurde eine Kleiderkammer eingerichtet. Gleichzeitig geht diesen Sonntag nun der erste große Hilfstransport seit Kriegsbeginn von Pullach in die Ukraine, drei Lions-Clubs sowie die Stiftung „Life“ haben zwei gebrauchte Krankenwagen gesponsert, die mit Hilfe von Spendengeldern bis obenhin gefüllt wurden mit allem, was drüben gebraucht wird. Medikamente, Schutzausrüstungen, Nachtsichtgeräte, Taschenlampen.

30 mal in der Ukraine gewesen

„Wir haben das Gefühl, Pullach rückt zusammen“, meint Otto Horak, das Engagement in der Gemeinde sei groß. Er selbst ist gut 30 mal in der Ukraine gewesen, immer konnte er bei seinem Freund Valery Nizak wohnen. Dessen Tochter und beide Enkelinnen sind inzwischen in Pullach. Valery und seine Frau blieben. Sie sind alt. Sie wollten nicht weg. Sie verbringen ihre Nächte im Keller.