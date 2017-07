Aus dem Kreisverkehr geschleudert

Vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit ist ein 27-Jähriger aus Feldkirchen am Dienstag um 17.25 Uhr in den Kreisverkehr der B 471 in Putzbrunn eingefahren.

Putzbrunn - Vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit ist ein 27-Jähriger aus Feldkirchen am Dienstag um 17.25 Uhr in den Kreisverkehr der B 471 in Putzbrunn eingefahren. Wie die Polizei mitteilt, brach das Heck seines BMW beim Verlassen des Kreisel auf regennasser Fahrbahn aus. Das Fahrzeug, das in nördlicher Richtung unterweg war, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem VW Golf einer 58-Jährigen aus Haar. Die Frau und der Unfallverursacher wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 27-Jährige erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 45 000 Euro, meldet die Polizei.

soh