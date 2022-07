Ackerland bleibt Ackerland - Investorenpläne zum Bau eines Wohngebietes abgelehnt

Von: Bert Brosch

Ein schmaler Streifen entlang des Weges „Am Einfang“ wird in ein allgemeines Wohngebiet umgewandelt. Der zweite Wunsch, auch den restlichen Acker in ein Wohngebiet umzuwandeln, wurde abgelehnt. © bb

Aus dem großen Pläne eines Investors, der in Putzbrunn gerne knapp 30.000 Quadratmeter Ackerland in ein Wohngebiet verwandelt hätte, wird nichts. Der Gemeinderat will das nicht.

Putzbrunn – Zwei Anträge lagen in der jüngsten Sitzung im Putzbrunner Gemeinderat für den Ortsteil Waldkolonie vor. Die Grundstücksbesitzer möchten gerne östlich der Straße „Am Einfang“ einen Streifen von 6500 Quadratmetern Fläche zum Wohngebiet umändern. Ein Investor wollte hingegen großflächig rund 29 000 Quadratmeter Ackerfläche umwandeln.

Südlich der Äußeren Ottobrunner Straße und östlich des Weges Am Einfang befindet sich ein großes, landwirtschaftlich genutztes Feld. Die Eigentümer eines Streifens direkt am Weg wollten gerne dieses auf einer Fläche in ein Wohngebiet umwandeln, so dass sich der Ortsrand geringfügig in Richtung Putzbrunn-Ort verschiebt.

Handwerksbetriebe im reinen Wohngebiet nur ausnahmsweise erlaubt

Im Bauausschuss wurde diesem Antrag mit einer Gegenstimme als „reinem Wohngebiet“ entsprochen. Der Gemeinderat stimmte mit 13:5 Stimmen ebenfalls zu, allerdings wird es ein „allgemeines Wohngebiet“. Der Unterschied ist der, dass ein reines Wohngebiet nur dem Wohnen dient. Läden, nicht störende Handwerksbetriebe und kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes, die zur Deckung des täglichen Bedarfs der Bewohner dienen, sowie soziale Einrichtungen sind dort nur ausnahmsweise zulassungsfähig.

Im allgemeinen Wohngebiet hat das Gewerbe mehr Freiheiten

Im jetzt beschossenen allgemeinen Wohngebiet ist der Hauptzweck zwar auch vorwiegend das Wohnen, hier sind aber auch der Versorgung des Gebiets dienende Läden und Gaststätten sowie nicht störende Handwerksbetriebe und Gemeinschaftseinrichtungen, Büros und Praxen insbesondere für freie Berufe zulässig. Nur Hotels, nicht störendes Gewerbe, Verwaltungsbauten, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind hingegen ausnahmsweise zulassungsfähig.

Zweiter Antrag abgelehnt - Investor darf nicht bauen

Der zweite Antrag bezüglich des direkt anschließenden Feldes stammte von einem Investor, der auf einer Fläche von insgesamt 28 970 Quadratmetern das dortige Ackerland in ein Wohngebiet umwandeln lassen wollte. Dadurch hätte sich der Ortsrand von der Waldkolonie bis zur Höhe des Quartiers „Vogelkirschweg“ deutlich verschoben. Die Putzbrunner Verwaltung empfahl daher, dem Antrag nicht zuzustimmen, nur so könnten die Ziele des Ortsleitbildes mit maximal zwei Prozent Wachstum pro Jahr und keinem Zusammenwachsen der Putzbrunner Ortsteile gewahrt bleiben. Der Gemeinderat entsprach ebenso wie der Bauausschuss der Empfehlung und lehnte den Antrag daher ab. BERT BROSCH