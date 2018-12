Ampel gibt Fußgängern in Putzbrunn nur 20 Sekunden

Ausgerechnet an der Hauptkreuzung in Putzbrunn am Rathaus stehen Fußgänger unter Stress.

Putzbrunn – Die Putzbrunner Grünen haben einen Antrag zur Ampel-Erneuerung an der zentralen Kreuzung Glonner-/Hohenbrunner-/Rathausstraße eingereicht. Aus ihrer Sicht ist die Anlage technisch veraltet und die Programmierung zu gefährlich, um gefahrlos über die Straße zu kommen. Der Finanzausschuss sah das Problem ebenso und stellte für eine erste Planung 20 000 Euro in den Haushalt 2019 ein. Der Verkehrsausschuss soll dann im Frühjahr darüber beraten, was technisch sinnvoll und überhaupt machbar ist. Vor allem „machbar“, denn die Ampelanlage gehört auf der Bundesstraße 471 nicht der Gemeinde Putzbrunn.

Grüne stellen Antrag

Gemeinderat Volker Rentschler von den Grünen erläuterte den Antrag. „Zwar sind an der Kreuzung die beiden Äste Glonner und Hohenbrunner Straße mit einer Ampelanlage ausgestattet, die Rathausstraße aber nicht.“ Dies sei ein erheblicher Gefahrenschwerpunkt für Autofahrer ebenso wie für Fußgänger, speziell Schüler oder Menschen mit Handicap. „Die Verkehrsteilnehmer in der Rathausstraße haben nur in der derzeitigen Räumphase von 20 Sekunden, in der alle drei Ampeln auf Rot stehen, die Möglichkeit, die Straße gefahrlos zu überqueren oder in die Kreuzung einzufahren.“ Das sei einfach zu kurz. Zudem sei das Signal für Fußgänger an der Glonner Straße bei Sonnenlicht nur sehr schlecht zu sehen.

Die Grünen gehen davon aus, dass die Signalisierung nicht mehr den gängigen Richtlinien entspricht, aufgrund des Alters der Anlage ist eine technische Aufrüstung wohl nicht mehr möglich. „Wir wünschen uns daher einen kompletten Knotenpunktumbau, mit akustischen Signalgebern für Sehbehinderte“, so Rentschler.

Wegen der B-471 soll der Bund mitzahlen

Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) stimmte ihm bei seiner Kritik zu. „Doch wir haben das Thema bislang immer mit sehr spitzen Fingern angefasst, denn bei einem kompletten Umbau kämen doch erhebliche Kosten auf uns zu.“ Robert Böck (GPP) sah die Situation an der Kreuzung ähnlich wie Rentschler. „Wir wollen da ein Planungsbüro beauftragen, die sollen dann nicht nur eine neue Ampelanlage ins Auge fassen, sondern auch ganz andere Ideen liefern, etwa einen Kreisel.“

Josef Jakob junior (FWG) erinnerte daran, dass man das Thema Ampeln immer wieder ergebnislos in verschiedenen Ausschüssen besprochen habe. „Vielleicht tut sich jetzt ja endlich auch etwas.“ Böck ergänzte, dass man eigentlich sämtliche Ampeln im Ort behindertengerecht mit Akustik-Signal umrüsten wolle, im Zuge dessen könne man dann auch gleich prüfen, ob alle Ampeln überhaupt noch den neuesten Standards entsprächen. „Da die Kreuzung am Rathaus ja an der Bundesstraße 471 liegt wäre es natürlich auch wünschenswert, wenn der Bund auch mitbezahlt“, sagte Böck.

Bürgermeister Klostermeier sagte, dass die Gemeinde überhaupt nur tätig werden könne mit Umbau oder Umrüstungen bei Ampeln, die ihr gehörten. Die allermeisten im Ort seien jedoch an Bundes- oder Kreisstraßen montiert. „Wir werden das für die Rathauskreuzung beantragen und sehen, ob der Bund das auch als so wichtig erachtet, dass er mitbezahlt, oder ob wir das alleine tragen dürfen oder ob wir überhaupt etwas tun können.“