Baustellenschlägerei: Arbeiter attackieren Vorgesetzten

Von: Stefan Weinzierl

Zu einer Baustellen-Schlägerei in Putzbrunn muss die Polizei ermitteln. © Symbolfoto: dpa

Die Polizei ermittelt gegen drei Baustellenarbeiter. Die Männer im Alter zwischen 36 und 45 Jahren sollen auf einer Baustelle in Putzbrunn ihren Vorgesetzten geschlagen und getreten haben.

Putzbrunn - Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 11.50 Uhr. Demnach gerieten dort die drei Tatverdächtigen - ein 36-Jähriger und ein 45-Jähriger aus München sowie ein 40-jähriger serbischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland - aus bislang unbekannten Gründen in eine verbale Auseinandersetzung mit ihrem Vorgesetzen.

Arbeiter schlugen Vorgesetzten mit Helmen ins Gesicht

Schließlich eskalierte der Streit. Die drei Arbeiter schlugen ihrem Vorgesetzten, der im Landkreis München wohnt, mehrmals ins Gesicht. Dabei verwendeten sie auch ihre Helme. Zudem traten sie auf den 35-Jährigen ein.

Mehrere unbeteiligte Arbeiter, die im Laufe der Auseinandersetzung hinzukamen, hielten die drei Tatverdächtigen schließlich von weiteren Handgreiflichkeiten ab und alarmierten die Polizei.

Nach der Tat flüchten die Schläger

In der Folge flüchteten die drei Schläger, konnten jedoch im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. Der 35-Jährige wurde durch den Übergriff verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Tatverdächtigen erwartet nun laut Polizei ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung. Der 36-Jährige und der 45-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 40-Jährige wird im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

