Schnaps in Putzbrunn bis zum Fall des Monopols

Von: Bert Brosch

Teilen

Die Brennerei: Erbaut im Jahr 1906 wurde hier bis 2013 Alkohol gebrannt und war Jahrzehnte der Lagerort für den Maibaum der Putzbrunner Burschen. © Gemeindearchiv

Vor 40 Jahren gab es um München noch 34 Branntweinbrennereien. Eine davon war die Brennerei in Putzbrunn. Das Ende des Branntweinmonopols 2013 bedeutete das Aus.

Putzbrunn – „Das tut mir heute noch so richtig weh, dass 2013 einfach Schluss war und ein Jahr später die Brennerei abgerissen wurde“, sagt Josef Jakob sen. (83). Er war einer der sieben Genossenschaftsbrenner, die sich gemeinsam zum Verkauf von Gebäude und 4000 Quadratmeter Grundstück an der Glonner Straße entschieden haben. Im Gemeinderat und bei der Bevölkerung ernteten sie dafür viel Kritik. Seit fünf Jahren steht an gleicher Stelle mit ähnlicher Front wie früher bei der Brennerei ein Wohnhaus mit 34 Wohnungen.

Kartoffelschnaps war lange Zeit gefragt

Ein Brennhaus gehörte früher zu jeder Landwirtschaft dazu wie ein eigenes Backhaus. Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Kartoffelanbau populär, das Brennen von Kartoffelschnaps war seit 1807 erlaubt und die Reste der Maische, die Schlempe, war hervorragendes Viehfutter. Überall schlossen sich Bauern zusammen und gründeten Genossenschafts-Brennereien. Auch in Solalinden im Gebäude des ehemaligen Gasthaues und 1906 dann auch in Putzbrunn.

Gebrannt wurde von Oktober bis April

Am 6. März 1906 gründeten sieben Putzbrunner Landwirte die Branntweinbrennerei, darunter die beiden Brüder Kaspar und Leonhard Jakob. Insgesamt wurden 105 Anteile zu je 150 Mark unter den Genossen verkauft, einer hatte 24 Anteile, der mit den wenigsten neun. Kaspar Jakob starb 1934 und vererbte seine Anteile an Sohn Josef, nach dessen Tod 1970 stieg sein Sohn Josef in die Genossenschaft ein. „Wir brannten immer von Oktober bis April. Unser Kessel hatte eine Kapazität von 150 Zentner, im Jahr durften wir 110 000 Liter reinen Schnaps brennen, dafür brauchten wir 7500 Zentner Kartoffeln“, berichtet Jakob sen.. Er erinnert sich noch gut an Brennmeister Konrad Hartmann, „der kam auf Vermittlung des Kesselherstellers zu uns, brannte vorzüglich und hielt im Sommer alles picobello in Schuss – da blätterte keine Farbe ab, da quietschte kein Scharnier oder gab es Rost.“ Im Jahr 1950 übergab Hartmann die Brennerei an seinen Sohn, der führte das Gewerk mit seiner Frau bis zum Jahr 1985. „Danach hatten wir leider immer wieder Probleme mit den Brennmeistern“, erinnert sich Jakob.

Knapp 90 Prozent Alkoholgehalt

Den Alkohol, den sie aus ihren stark stärkehaltigen Kartoffeln brannten, hatte 88 Prozent. Bis zu den 1970er Jahren fuhren sie ihn alle zwei bis drei Wochen in großen Fässern nach München zur Alkohol-Zentrale. Dort wurde er in der chemischen und Pharma-Industrie verwendet. Dann übernahm ein Fuhrunternehmer mit speziellem Tank den Transport unter Aufsicht von Zollbeamten. „Alles war immer in verschlossenen Tanks und verplombten Fässern, da kamen wir nicht gar ran, das kontrollierte der Zoll streng.“ Im Jahr 1998 kauften die Genossen ein zweites Brennrecht dazu, „wir konnten so über 2000 Hektoliter brennen ohne Mehraufwand, das war natürlich ein gutes Geschäft für alle“, sagt Jakob. Sie bauten unter der Brennerei einen großen Kartoffelkeller für 15 000 Zentner. Gut belüftet, dass die Erdäpfel nicht faulten, war so immer genug Masse zum Einmaischen, Vergären und Brennen im Haus. Später waren ein neuer Heizkessel und ein Kamin notwendig, „der war dann nur noch sechs sieben Meter hoch und aus Edelstahl. Das waren“, sagt Jakob, „enorme Investitionen, aber es hat sich für uns immer gelohnt.“

Brennerei war marode

In der Europäischen Union wurde um das Jahr 2000 entschieden, dass Deutschland die hohe Subventionierung seiner Brennereien einstellen muss, für die sogenannten „Verschlussbrenner“, die ihren Alkohol komplett an eine Zentrale lieferten, war 2013 Schluss. „Das Gebäude war leider marode, Balken verfault, Wände schief und brüchig, daraus konnte man nichts mehr machen. Weder einen Kindergarten noch ein Jugendzentrum“, sagt Josef Jakob. „Viele Gemeinderäte schoben uns Genossen den Schwarzen Peter zu, aber dieses Haus war nicht zu retten“. Er wollte das Grundstück auf alle sieben Genossen verteilen, jeder hätte für sich bauen können, „aber die Mehrheit der Genossen entschied, das komplette Betriebsgelände an einen Investor zu verkaufen.“

Von Seiten der Gemeinde Putzbrunn gab es die Auflage, die Optik der Brennerei im Neubau zu erhalten. Beim Abriss im Juli 2014 sicherten sich viele Putzbrunner einige Ziegel als Erinnerung. Die Jakobs holten sich das große „B“ des alten Branntwein-Schildes.