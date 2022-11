Bürgerversammlung in Putzbrunn: Vandalismus, Energiekrise und teure Kreisumlage

Von: Bert Brosch

Teilen

Bürgermeister Edwin Klostermeier konnte zufrieden feststellen: „Uns geht‘s gut in Putzbrunn.“ © bb

In manchen Gemeinden ist der Pessimismus der aktuellen Lage offenbar nicht so spürbar wie in anderen. In Putzbrunn jedenfalls ist der Bürgermeister ganz zuversichtlich.

Putzbrunn –Mit 100 Bürgern war die Bürgerversammlung gut besucht. Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) zog eine zufriedene Bilanz und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Ärgerlich sind nicht funktionierende E-Ladesäulen und der Vandalismus bei den Fahrrad-Stationen.

Das vergangene Jahr fasst der Bürgermeister so zusammen: „Die Einwohnerzahl ist auf 6879 Bürger leicht gestiegen – aber nur wegen der ukrainischen Flüchtlinge.“ Insgesamt wuchs Putzbrunn trotz mehrerer Baugebiete in den vergangenen elf Jahren nur um 511 Einwohner. „Das sind jährlich 0,75 Prozent, womit wir im Landkreis ganz hinten liegen.“ Bei der Kinderbetreuung gebe es genügend Plätze in allen Einrichtungen, das Problem sei wie in allen Nachbargemeinden das fehlende Personal, dennoch seien alle Kinder untergebracht. Es gibt zahlreiche neue Bebauungspläne: rund um das neue Gymnasium, in der Waldkolonie, in Oedenstockach sowie zum Bau mehrerer PV-Anlagen entlang der Autobahn A99.

Interimsbau für ein Jahr schon ärgerlich

„Ärgerlich ist, dass wir ab 2025 für ein Jahr einen Gymnasium-Interimsbau an der Münchner Straße bauen müssen – das ist sehr aufwendig und teuer“, sagte Klostermeier. Die Gemeinde habe zahlreiche Baumaßnahmen durchgeführt, so etwa schlechte Straßen mit einem neuen Verfahren in Kaltbauweise saniert, „das soll zehn Jahre halten, schauen wir mal!“ Die Rasen- sowie Tennis-Plätze wurden saniert, am Kunstrasenplatz das Granulat getauscht, Fahrradunterstände gebaut, Bushaltestellen barrierefrei umgebaut und die durch einen Wasserschaden beschädigte St. Anna Kapelle saniert. „Wir haben einige Radwege instandgesetzt und Fahrradreparatur- und Luftpumpenstationen errichtet. Die wurden sehr gut angenommen, doch leider schnell durch Vandalen zerstört. Das ist wirklich schade“, bedauerte Klostermeier.

Hoffen auf den Ausbau der Geothermie

In puncto nachhaltiger Energieversorgung hofft der Bürgermeister noch immer auf einen Ausbau der Geothermie, doch die Stadtwerke München hätten offenbar Probleme mit der Kapazität und kümmerten sich vor allem um Münchner Kunden. „Ein großes Ärgernis sind die nicht funktionierenden E-Ladesäulen. Hier haben die Betreiber-Firmen alles versucht, bekommen es aber nicht hin. Ich hoffe nicht, dass wir sie wieder abbauen müssen, werden aber den Betreiber wechseln und keine eigenen Säulen mehr errichten.“

Bei den Finanzen sieht es sehr gut aus, die Gewerbesteuer wird in diesem Jahr über 20 Millionen Euro steigen. Leider steigt auch die Kreisumlage, heuer werden es 7,6 Millionen Euro sein, im kommenden Jahr dann zehn Millionen.