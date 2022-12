Verlängerung der Hermann-Oberth-Straße in Putzbrunn eröffnet

Von: Bert Brosch

Eröffneten die Verlängerung der Hermann-Oberth-Straße: Bürgermeister Edwin Klostermeier (Mitte) mit seinen beiden Stellvertretern Alfons Meßner und Martina Hechl. © Bert Brosch

Die 300 Meter Verlängerung der Hermann-Oberth-Straße hin zur Grasbrunner Straße sind jetzt in gut acht Monaten gebaut worden.

Putzbrunn – Über zehn Jahre dauerte die Planung, jetzt ist die Verlängerung realisiert. Damit ist alles vorbereitet zur Erweiterung des Gewerbegebiets Ost nach Norden.

Die ersten Gespräche über diese Straße begannen um das Jahr 2010. „Ich freue mich daher sehr, dass wir sie heute endlich für den Verkehr freigeben können“, sagte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD). Er sei keineswegs ein Anhänger von immer noch mehr Straßen, „aber manche machen einfach Sinn, so wie diese.“ Die Hermann-Oberth-Straße wurde nach Norden 300 Meter bis zur Grasbrunner Straße verlängert und schließt so fast am Kreisverkehr Richtung Grasbrunn an.

Neues Gewerbegebiet wird erschlossen

Die neue Straße ist vor allem gedacht als eine direkte Verbindung ins Gewerbegebiet Ost und erschließt gleichzeitig das geplante, neue Gewerbegebiet in Richtung Staatsstraße 2079. „Unsere Hoffnung ist es, dass diese Verlängerung den Verkehr, vor allem die schweren Lkw, aus den Wohngebieten heraushalten kann. Zudem ist sie eine Erweiterung der Infrastruktur in der Gemeinde“, sagte Klostermeier. Leider habe man nicht gleichzeitig die Kanalisation unter der Grasbrunner Straße sowie den geplanten Geh- und Radweg entlang der Straße sowie über den Kreisel in Richtung Grasbrunn bauen können. „Hier konnten wir trotz über zehn Jahren Planung und Verhandlungen die entsprechenden Verträge noch nicht abschließen.“

Stark gestiegene Rohstoffkosten

Ursprünglich war die Verlängerung der Hermann-Oberth-Straße sowie die Arbeiten an der Grasbrunner Straße samt Geh- und Radweg mit Kosten von 2,3 Millionen Euro geplant. Mittlerweile geht die Gemeinde aber aufgrund von stark gestiegenen Rohstoffkosten von drei Millionen Euro aus. „Einen guten Teil davon an der Hermann-Oberth-Straße zahlen jedoch die Anlieger über städtebauliche Verträge“, sagte Klostermeier und begrüßte zwei Vertreter der Anlieger Protolabs und Gore.

Noch nicht endgültiger Asphaltbelag

Noch hat die neue Straße nicht den endgültigen Asphaltbelag erhalten, hier möchte die Gemeinde erst abwarten, ob wegen des neuen Gewerbegebiets die Straße nicht noch einmal aufgerissen werden muss. „Mit diesem Abwarten sind wir in den vergangenen Jahren ganz gut gefahren“, sagte Klostermeier und schnitt das rote Band zur Eröffnung der Straße durch.