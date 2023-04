Erste Werkzeuge für Putzbrunner Krautgärtner sind da - Schlechtes Wetter verhindert „Angarteln“

Von: Bert Brosch

Mit Werkzeug von der Gemeinde: (v.l.) Irene Baumann und Philipp Bäumer (IG Krautgarten), Benedikt Daberger (Bauhof), Bürgermeister Edwin Klostermeier und die Gemeinderäte Tobias Stokloßa (CSU) und Rupert Fegg (Grüne). © Bert Brosch

Beim Hof des Biobauern Alois Daberger hat die Interessengemeinschaft die 25 Krautgarten-Parzellen angemietet.

Putzbrunn - Drei Rechen, zwei Gießkannen und drei Spaten überreichte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) der neu gegründeten Interessengemeinschaft (IG) Krautgarten als Grundausstattung. Das geplante „Angarteln“ und die Parzellen-Vergabe wurde aufgrund des Dauerregens aber um eine Woche verschoben.

„Das ist aber schön, dass da einer wirklich mitgedacht hat“, sagte Irene Baumann von der IG. Sie hatte entdeckt, dass bei den Spaten und Rechen jeweils ein Exemplar mit einem langen Stil dabei war. „Wir haben nämlich auch einige sehr große Männer bei unseren Gartlern dabei. Da passt das wunderbar.“ Übergeben wurden die Gerätschaften der Gemeinde von Bauhofleiter Benedikt Daberger, der sie im Auftrag von Klostermeier besorgt hatte. „Ich stehe auch jederzeit bei Fragen zur Verfügung und helfe gerne“, sagte Daberger.

Auch in der Nachbarschaft gibt es Krautgärten

Er ist der Neffe des Biobauern Alois Daberger, auf dessen Hof die Interessengemeinschaft die 25 Krautgarten-Parzellen angemietet hat. „Ich freue mich wirklich, dass das jetzt so schnell und so gut klappt“, sagte Bürgermeister Klostermeier (SPD). „Ich war immer ein Befürworter der Idee, die ja von Privatleuten stammt, denn auch in unserer Nachbarschaft in Höhenkirchen und Hohenbrunn gibt es Krautgärten. Und dass nun schon fast alle Parzellen vergeben sind, zeigt, dass es in Putzbrunn dafür großes Interesse gibt“, sagte Klostermeier. Er findet die jetzige Organisationsform einer IG, die sich um die Vergabe der Parzellen und Organisation kümmert, passend. „Ich war lediglich dagegen, dass die Gemeinde das machen soll. Dafür haben wir kein Personal und keine Zeit. Ein privater Verein oder jetzt eine IG – das passt.“

Vorläufer in Solalinden wurde wegen Waldnähe abgelehnt

Klostermeier erinnerte daran, dass es schon vor einigen Jahren eine Anfrage für Krautgärten gegeben habe. Das damals ins Auge gefasste Grundstück lag in Solalinden. „Weil eine Eigenheit der Krautgärten ist, dass es keinerlei Zäune gibt, rieten wir davon dringend ab. Dort gibt es so viele Hasen und Rehe, da wäre absolut nichts gewachsen. Aber hier denke ich“, so Klostermeier, „müsste ein guter Standort für Kräuter und Gemüse sein. Und auf 30 Quadratmeter kann man eine ganze Menge anbauen.“ IG-Vorstand Philipp Bäumer berichtete, dass vier Parzellen nicht vergeben sind, die anderen Mieter waren bereits gemeinsam beim Kaufen von Bio-Pflanzen. „Es ist auch ganz toll, wie uns die Gemeinde unterstützte bei der Suche des Grundstücks und jetzt mit den ersten Gerätschaften.“

Bei gutem Wetter werden Parzellen vergeben

Sobald das Wetter besser wird, werden die Parzellen vergeben, Wege dazwischen angelegt „und dann geht es los“, sagte Bäumer. Für zwei ukrainische Flüchtlinge hat die evangelische Kirche Parzellen angemietet und übernimmt die jährliche Pacht von 50 Euro. Wasser und Dünger erhalten alle vom Biobauer Daberger. Wer Interesse an einer 30 Quadratmeter-Parzelle für 50 Euro im Jahr hat, kann sich melden unter Tel. 089/90 42 93 40 oder bei krautgarten.putzbrunn@gmail.com