Feuerwehr löscht brennendes Dach im Gore-Werk Putzbrunn

Von: Günter Hiel

Teilen

Einsatzkräfte auf dem Dach der Halle. © Thomas Gaulke

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr ist die Firma Gore glimpflich davongekommen beim Brand auf dem Dach einer Produktionshalle in Putzbrunn.

Putzbrunn - Am Dienstag gegen 16 Uhr war der Alarm eingegangen, Rauch stieg auf vom Dach der Halle.. Die Freiwillige Feuerwehr Putzbrunn hat ihr Gerätehaus direkt gegenüber vom Werksgelände und war so in Rekordzeit bereit zum Löschangriff. Auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grasbrunn und die Feuerwehr Haar mit ihrer Drehleiter waren im Einsatz.

Feuerwehr sägt Dachhaut auf

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Teil des Dachaufbaus in Brand geraten war. Die Ausdehnung des Brandes konnte durch die ersten Löschversuche von Mitarbeitern eingedämmt werden, meldet die Feuerwehr Putzbrunn. Die Feuerwehrleute entfernten die Dachhaut mit einer Rettungssäge und löschten. . Letztlich beschränkte sich der Brand auf eine Fläche von 20 auf 20 Zentimeter, meldet die Feuerwehreinsatzzentrale.

Mit Wärmebildkamera auf Glutnester untersucht

Das entfernte Dämmmaterial sowie der übrige Dachaufbau im Bereich der Brandstelle wurde mithilfe der Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft. Nach circa einer Stunde war der Einsatz beendet und die Feuerwehr konnten wieder einrücken.