Freifahrtschein für Wohnmobile: Schilder am Parkplatz am Florianseck in Putzbrunn erfüllen den Zweck nicht

Von: Bert Brosch

Durch die aktuelle Beschilderung am Parkplatz Florianseck kann hier jeder parken. Das eigentliche Ziel, Langzeitparker und Camper auszuschließen, erreicht man so nicht. © bb

Die bisherige Beschilderung beim Parkplatz am Florianseck in Putzbrunn verhindert nicht, dass dort Wohnmobile abgestellt werden. Die Gemeinde muss hier nachbessern.

Putzbrunn – Seit Juli 2021 gilt auf dem öffentlichen Parkplatz „Am Florianseck“ in Putzbrunn, dass dort nachts nur Besucher des Sportparks stehen dürfen. Doch durch das Zusatzschild „Anlieger frei“ ist aber keine Kontrolle der Parkenden durch die Polizei oder die kommunale Verkehrsüberwachung möglich.

Das Ziel der Beschilderung ist, dass die früher sehr zahlreichen Wohnmobile und Wohnwagen-Anhänger dort nicht mehr in der Nacht stehen können. Dazu wurde eine zeitliche Parkbeschränkung von 6 bis 22 Uhr angeordnet. Außerhalb dieser Zeit dürfen nur die Besucher des Sportgeländes sowie eben auch „Anlieger“ parken.

Anwohner-Parkausweise keine Alternative

Wie Marcel Thomas vom Bauamt der Gemeinde, das auch für die Verkehrsüberwachung zuständig ist, mitteilte, gibt es seit dem Aufstellen der Beschilderung immer wieder Hinweise der Polizei sowie der kommunalen Verkehrsüberwachung, dass Parkende nicht kontrollierbar sind. „Wenn wir den Parkplatz Tag und Nacht nur für Anlieger zur Verfügung stellen wollen, müssten wir Anwohner-Parkausweise ausgeben, damit dies überprüft werden kann. Aufgrund des bürokratischen Aufwands und des eher zweifelhaften Erfolgs stellt dies für die Gemeinde Putzbrunn keine Alternative dar“, so Thomas.

Alle Besucher sind Anlieger

Da zudem die Feuerwehr, die Sportanlagen, der Kinderspielplatz und der Skatepark über die Zufahrtsstraße zum Parkplatz am Florianseck erreichbar sind, sind alle Besucher dieser Bereiche „Anlieger“. „Daher kann nicht überprüft werden, ob ein Fahrzeug zum Besuch des Sportgeländes abgestellt wurde“, sagte Thomas.

Kommunale Verkehrsüberwachung kontrolliert nicht nachts

Um zu verhindern, dass der Parkplatz als Übernachtungsmöglichkeit für Camper oder für Langzeitparker genutzt wird und auch durch die Polizei oder die kommunale Verkehrsüberwachung kontrolliert werden kann, müsste man die Beschilderung entsprechend anpassen. „So wie es jetzt ist, kann dort jeder jederzeit parken“, so Thomas. Walter Hois (GPP) bezweifelte, dass die kommunale Verkehrsüberwachung dort jemals am Abend oder nachts kontrolliert hat, „da arbeiten die doch gar nicht.“ Dem stimmte Thomas zu, aber er habe bereits zwei Mal Meldungen von der Polizei erhalten, die nachts um halb drei am Parkplatz waren, „aber auf Grund unserer Beschilderung dürfen und können die nicht kontrollieren.“

Schranke wäre kontraproduktiv

Thomas schlug ein Zusatzschild „nur für Kfz.“ vor, allerdings seien manche Wohnmobile und Camper als normale Autos zugelassen. Thomas Jungwirth (FWG) regte eine Schranke in zwei Meter Höhe an, „dann können nur Autos reinfahren.“ Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) entgegnete, dass auch Eltern von Fußball- oder Tenniskindern Wohnmobile als normale Fahrzeuge nutzen, „und was machen wir mit den Burschen, wenn die mit dem Maibaum durch wollen?“

Nicht noch mehr Schilder

Johann Weber (CSU) sagte, „da hängen jetzt schon drei Schilder an dem Parkplatz – wir wollen doch bitte nicht noch mehr aufstellen. Da steht jetzt jeden Tag ein einzelner Camper, stört der uns wirklich?“ Marcel Thomas sagte, er wolle sich entsprechende Gedanken zu den Schildern machen und diese mit der Polizei absprechen, wie sinnvoll sie seien. „Dann können wir darüber entscheiden.“ Die Kosten für eine neue Beschilderung belaufen sich auf 250 Euro.