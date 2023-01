Fünf Züge: Gymnasium Putzbrunn kostet bis zu 125 Millionen Euro

Von: Bert Brosch

Das neue Putzbrunner Gymnasium wird jetzt größer, weil fünfzügig gebaut. Im Hintergrund (mit den schwarzen Flecken) wird die Dreifach-Turnhalle stehen. Direkt daneben wird noch eine Einfach-Turnhalle gebaut. © Bert Brosch

In den 2030er Jahren wird wohl am Gymnasium die Vierzügigkeit nicht ausreichen. Deshalb muss jetzt umgeplant werden.

Ottobrunn/Putzbrunn – Das neue Gymnasium in Putzbrunn wird deutlich größer: Ursprünglich vierzügig geplant, soll es nun wegen einer neuen Schülerprognose fünfzügig gebaut werden. Im Frühjahr 2024 wird der Spatenstich sein, Fertigstellung im September 2026. Kosten soll es dann bis zu 125 Millionen Euro.

In Putzbrunn rechnet man für 2032, also sechs Jahre nach der Eröffnung, mit dem Überschreiten der 1000-Schüler-Marke. Daher hat der „Zweckverband staatlich weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München“ (SZV) nun beschlossen, das Gymnasium gleich fünfzügig anzulegen. Die Architekten vom Münchner Büro Peck und Daam kommen dafür auf eine Summe von 118,5 Millionen Euro plus vier Millionen Euro für die PV-Anlage auf dem Dach. Die ursprünglich geplante vierzügige Variante würde 112 Millionen Euro kosten.

Knackpunkt erster Abiturjahrgang

Im Februar 2022 hatte der Zweckverband die Planung für den vierzügigen Neubau des Gymnasiums beschlossen. Eine neue Schülerprognose vom Juni vergangenen Jahres geht davon aus, dass zum Zeitpunkt des ersten Abiturjahrgangs im Jahr 2032 die Schülerzahl von 1000 überschritten wird.

Angesichts der aktuell durchschnittlichen Klassenstärke von 28 Schülern werden die Klassen zunächst einmal wohl nicht mit der maximalen Schülerzahl von 32 belegt werden. Mitte der 2030er-Jahre aber sähe das ganz anders aus, nicht einmal zehn Jahre nach der Eröffnung. Der Zweckverband schlug daher vor, das Gymnasium gleich fünfzügig zu bauen. Dieser Schritt muss allerdings noch bei der Regierung von Oberbayern beantragt und von dieser genehmigt werden.

Grundstück ist groß genug

Das Grundstück ist groß genug für eine Erweiterung, das neue Konzept „Vierzügigkeit plus“ der Architekten ist durch eine Cluster-Bauweise dafür ebenfalls geeignet, wenn auch eine Herausforderung. Eine nachträgliche Erweiterung bedeutet laut Architekt Armin Daam einen wirtschaftlich erhöhten Aufwand und belastet die Schulfamilie im laufenden Betrieb stark. Er empfahl der Zweckverbandsversammlung, sich gleich für die Fünfzügigkeit zu entscheiden. Die prognostizierten Schülerzahlen werden aus seiner Sicht kommen. Zudem würde die durch die Fünfzügigkeit notwendige Einfachturnhalle, wenn man sie erst später baut, als Umbaumaßnahme eingestuft. Sie würde dann nicht gefördert und müsste vom Landkreis – man rechnet mit Kosten von 2,3 Millionen Euro – komplett bezahlt werden.

Hohe Gesamtsumme „erschreckend“

Die Versammlung beschloss bei der Regierung von Oberbayern die Genehmigung für eine Fünfzügigkeit zu beantragen. Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) sagte, die Summe von rund 125 Millionen Euro sei „nicht völlig unerwartet, aber erschreckend“. Er plädierte wie die anderen Verbandsmitglieder für den sofortigen Bau einer fünfzügigen Schule. „Es wäre ja paradox, die Fünfzügigkeit jetzt nicht zu machen, wenn man weiß, dass in zehn Jahren die Schüler da sind.“

50 Millionen Euro Maximalsumme sind zu wenig

Er ärgerte sich allerdings über die „Großzügigkeit“ des Freistaats, der von einer Maximalsumme von 50 Millionen Euro ausgeht und davon sieben Prozent bezahlt. „Was soll denn das für eine Schule sein für 50 Millionen, hat die kein Dach?“, fragte Klostermeier. Vom „Rest“ bezahlt der Landkreis etwas mehr als 70 Prozent. Was dann noch übrig bleibt, zahlen die Kommunen des Zweckverbandes. Putzbrunn wird den Löwenanteil zahlen, weil es die meisten Schüler stellt. Klostermeier: „In den kommenden Tagen werde ich mal ausrechnen, was da konkret auf uns zukommt.“